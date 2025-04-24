''Çocuk Yıldız'' olarak ünlenmişti! Sophie Nyweide hayatını kaybetti - Son Dakika
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''Çocuk Yıldız'' olarak ünlenmişti! Sophie Nyweide hayatını kaybetti

\'\'Çocuk Yıldız\'\' olarak ünlenmişti! Sophie Nyweide hayatını kaybetti

Henüz 24 yaşında olan Amerikalı oyuncu Sophie Nyweide, 14 Nisan'da ABD'nin Vermont eyaletinde hayatını kaybetti. Oyuncunun ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, polis olayın ''aşırı doz'' vakası olabileceğini açıkladı. Ölüm belgesine göre Nyweide, yaşamını yitirdiğinde hamileydi.

24.04.2025 16:18
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Hollywood'un genç yıldızlarından Sophie Nyweide, 14 Nisan'da Vermont'ta hayatını kaybetti. 24 yaşındaki oyuncunun ölüm haberi ailesi tarafından doğrulanırken, ölüm nedeni ise henüz resmi olarak açıklanmadı. Olayla ilgili açıklama yapan polis yetkilileri, The New York Post'a verdikleri demeçte, ölümün "kazara gerçekleşen bir aşırı doz" olabileceği yönünde soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.

HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Genç oyuncunun ölüm belgesine ulaşan People ve TMZ, Nyweide'in hayatını kaybettiğinde hamile olduğunu ortaya çıkardı. TMZ'nin haberine göre, hamileliğin erken evrelerinde olduğu tahmin ediliyor.

ALTI YAŞINDA BAŞLAYAN OYUNCULUK YOLCULUĞU

Sophie Nyweide, oyunculuk kariyerine henüz 6 yaşındayken başrolünü üstlendiği Bella filmiyle başladı. Ardından Law & Order dizisinde ve And Then Came Love, Margot at the Wedding, New York City Serenade gibi yapımlarda rol alarak dikkatleri üzerine çekti.

'Çocuk Yıldız' olarak ünlenmişti! Sophie Nyweide hayatını kaybetti

2009 yapımı Mammoth filminde Gael García Bernal ve Michelle Williams'ın canlandırdığı karakterlerin kızını canlandıran Nyweide, 2014 yılında Russell Crowe'un başrolünde yer aldığı Noah filminde de rol aldı. Son olarak ise 2015 yılında yayımlanan sosyal deney programı 'What Would You Do?' Programında rol aldı..

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Magazin, Polis, Çocuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Magazin ''Çocuk Yıldız'' olarak ünlenmişti! Sophie Nyweide hayatını kaybetti - Son Dakika

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