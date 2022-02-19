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Çok Güzel Hareketler 2'nin sevilen oyuncusu mesleği ile şaşırttı - Son Dakika

Çok Güzel Hareketler 2'nin sevilen oyuncusu mesleği ile şaşırttı

19.02.2022 20:03

İlk kez Şubat 2019'da Çok Güzel Hareketler 2 ile ekrana gelen sevilen oyuncusu Cemile Canyurt verdiği röportajda oyunculuğa başlamadan önce yaptığı mesleği açıkladı. Canyurt, "Biz eğitimlere başladığımızda, ben gıda mühendisliği yapıyordum ve eğitimlere iş nedeniyle bazen geç kalıyordum. Bir süre sonra işi bıraktım, çünkü geri kalıyordum. İyi ki bıraktım işi diyorum" dedi.

Televizyonun unutulmaz komedi yapımlarından olan Çok Güzel Hareketler Bunlar programı yeni kadrosuyla ilk kez Şubat 2019'da ekrana gelmişti. Yılmaz Erdoğan'ın başlarında olduğu, Çok Güzel Hareketler 2 ismiyle devam eden BKM ekibinden birbirinden yetenekli oyuncular çıkarken, bunlardan biri de Cemile Canyurt oldu.

Canyurt, oyunculuğa başlama sürecini, BKM anılarını ve yeni filmi UFO'yu Tuğçe Karataş ile konuştu.

"AİLEM TİYATRODAN VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞTI"

Tiyatroya 13 yaşınızda başladığını ve bir dönem ailesinden destek alamayıp çalışmalarınıza gizli devam ettiğini ifade eden Canyurt, "Evet, çok vazgeçirmeye çalıştılar. 'İş bulamazsın, aç kalırsın, ben yapma demiyorum, hobi olarak yine yap' cümlelerini çok duydum ama kararlıysanız vazgeçmiyorsunuz, hatta daha da istiyorsunuz başarmayı. Şimdi tam tersi her oyun öncesi arayıp başarılar diliyor babam. Okuduğu fıkraları, yaşadığı komik hikayeleri paylaşıyor benimle 'bundan skeç olur bak' diyor. Babama bunları söyletmek çok değerli benim için. Şuan ebeveynlerin eskisi kadar ön yargılı olduklarını düşünmüyorum. Tam tersi çocuklarını teşvik edenlerin sayısı giderek artıyor. Hatta çoğu tanıdığım ailede ebeveynler çocuklarının sanatla uğraşması konusunda daha istekli. Çocuğun hayali, yapmak istediği meslek ne olursa olsun, ailenin onu desteklemesi köstek olmaktan iyidir." dedi.

Çok Güzel Hareketler 2'den Cemile Canyurt'un önceki mesleği şaşırttı

"GIDA MÜHENDİSLİĞİ YAPIYORDUM"

"Yılmaz Erdoğan ile çalışmak nasıl bir duygu?" sorusuna Canyurt, "Çok değerli gerçekten. Biz eğitimlere başladığımızda, ben gıda mühendisliği yapıyordum ve eğitimlere iş nedeniyle bazen geç kalıyordum. Bir süre sonra işi bıraktım, çünkü geri kalıyordum. İyi ki bıraktım işi diyorum. Öncelikle yazmayı öğretti bize, bu inanılmaz bir nimet. Çok güzel hareketler öncesi yazmak aklımda yoktu. Aynı zamanda disiplinli, çalışkan ve yaptığı her işi ciddiye alan bir usta. Hep yeni şeyler üretme konusunda teşvik eder, iyi de olsa kötü de olsa her zaman arkamızda durur. Böyle birinin yanında çalışmak sizi hep ileriye götürür. Çok şanslıyım o konuda" ifadelerini kullandı.

"ADANA ŞİVESİ DENEDİM İLK DEFA"

UFO'daki rolüyle ilgili de konuşan Canyurt "Ufo'da karakterimin adı Tülay. Adana şivesi denedim ilk defa. Farklı bir rol olduğu için çok özeldi benim için. Çekimlerden sonra bir kaç hafta etkisi gitmedi zaten, "gelüyürüm, gidiyürüm" bir süre devam etti. Ekip olarak heyecanla bekliyoruz filmi, klişe olacak ama biz çekerken çok eğlendik, umarım izleyenler de çok eğlenir" dedi.

Çok Güzel Hareketler 2'nin sevilen oyuncusu mesleği ile şaşırttı
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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Çok Güzel Hareketler 2'nin sevilen oyuncusu mesleği ile şaşırttı - Son Dakika Magazin


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