Çorum'un Sungurlu ilçesinde Uğur Işılak konserine yoğun katılım yaşandı - Son Dakika
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde Uğur Işılak konserine yoğun katılım yaşandı

Çorum\'un Sungurlu ilçesinde Uğur Işılak konserine yoğun katılım yaşandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığının düzenlediği Uğur Işılak konserine yoğun katılım yaşandı. Mahmut Atalay Spor Salonu'ndaki konsere AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç, Belediye Başkan adayı Ömer Tök ve çok sayıda genç ve vatandaşlar katıldı. Sevilen parçalarını seslendiren sanatçı, hayranlarının tezahüratları ile uzun süre sahnede kaldı. Konsere Alaca ve Boğazkale ilçelerinden de çok sayıda vatandaş katıldı. Işılak hayranları, konserin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

24.03.2024 17:42  Güncelleme: 17:48
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığının düzenlediği Uğur Işılak konserine yoğun katılım yaşandı.

Mahmut Atalay Spor Salonu'ndaki konsere AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç, Belediye Başkan adayı Ömer Tök ve çok sayıda genç ve vatandaşlar katıldı. Sevilen parçalarını seslendiren sanatçı, hayranlarının tezahüratları ile uzun süre sahnede kaldı. Konsere Alaca ve Boğazkale ilçelerinden de çok sayıda vatandaş katıldı.

Işılak hayranları, konserin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiler. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Çorum'un Sungurlu ilçesinde Uğur Işılak konserine yoğun katılım yaşandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'un Sungurlu ilçesinde Uğur Işılak konserine yoğun katılım yaşandı - Son Dakika
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