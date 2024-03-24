Çorum\'un Sungurlu ilçesinde Uğur Işılak konserine yoğun katılım yaşandı

Erol Evgin ve Atiye'nin unutulmaz düeti

Biletleri sold out olan konserini 'Söyle Canım' isimli şarkısıyla açan Erol Evgin'e, gece boyunca söylediği Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarında 3 bin kişilik coşkulu dev bir İstanbul korosu eşlik etti. Konserin ilerleyen saatlerinde sürpriz bir konuk olarak Atiye sahneye çıktı ve birlikte 'Tüm Bir Yaşam' şarkısını seslendirdiler. Evgin, Atiye'ye teşekkür ederken Atiye de sahnede olmaktan onur duyduğunu belirtti.