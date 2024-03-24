Çorum\'un Sungurlu ilçesinde Uğur Işılak konserine yoğun katılım yaşandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığının düzenlediği Uğur Işılak konserine yoğun katılım yaşandı.
Mahmut Atalay Spor Salonu'ndaki konsere AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç, Belediye Başkan adayı Ömer Tök ve çok sayıda genç ve vatandaşlar katıldı. Sevilen parçalarını seslendiren sanatçı, hayranlarının tezahüratları ile uzun süre sahnede kaldı. Konsere Alaca ve Boğazkale ilçelerinden de çok sayıda vatandaş katıldı.
Işılak hayranları, konserin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiler. - ÇORUM
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evinde inme geçiren ve hastaneye kaldırılan usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, Kadir İnanır'ın tıkalı damarının başarılı bir ameliyatla açıldığını ve şu an yoğun bakımda olduğunu bildirerek, "Klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Berk Göktaş, peş peşe verdiği doğru cevaplarla 5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı. Berk Göktaş, 24 Mart Pazar akşamı sorulacak son soruyu doğru yanıtlarsa Milyoner tarihinde ilk kez 5 Milyon TL'lik ödülün sahibi olacak.
Yaman, 'Bil Bakalım' oyununda Yasin'le yaşadığı tartışma hakkında konuştu. Ayrıca, Batuhan Mavi takımda isminin yazılmasına sitem etti. Mavi takım dokunulmazlık oyununu kazandı ve lüks bir villada yemek yedi. Acun Ilıcalı ise yeni kuralları açıkladı. Kırmızı takımda ilk eleme adayı Aleyna Kalaycıoğlu oldu.
Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kadir İnanır, Beykoz'daki ikametinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülen İnanır'ın beyin damarlarında pıhtı atması tespit edildi. Doktorlar müdahale ediyor.
Biletleri sold out olan konserini 'Söyle Canım' isimli şarkısıyla açan Erol Evgin'e, gece boyunca söylediği Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarında 3 bin kişilik coşkulu dev bir İstanbul korosu eşlik etti. Konserin ilerleyen saatlerinde sürpriz bir konuk olarak Atiye sahneye çıktı ve birlikte 'Tüm Bir Yaşam' şarkısını seslendirdiler. Evgin, Atiye'ye teşekkür ederken Atiye de sahnede olmaktan onur duyduğunu belirtti.
Hastaneye kaldırılan sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden ilk açıklama geldi. Başhekim Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Tıkalı damardaki pıhtı alındı, entübe olarak yoğun bakımda takip ediliyor." diyerek İnanır'ın durumunun stabil olduğunu söyledi.
İstanbul Beykoz'daki evinde inme geçirip bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen usta oyuncu Kadir İnanır'la ilgili ilk açıklama yeğeni Levent İnanır'dan geldi. İnanır, "Pıhtı atması oldu beyinde. Hayati tehlikesi kesinlikle yok zaten. Belki araz kalabilir dediler ama erken müdahale olduğu için. İyi olacak diye düşünüyoruz" diye konuştu.
Usta oyuncu Kadir İnanır'ın sabah saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Beykoz'daki evinde rahatsızlanan İnanır, bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam ediyor.
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