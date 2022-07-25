Cristiano Ronaldo'nun Sevgilisinden Olay Pozlar! - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo'nun Sevgilisinden Olay Pozlar!

25.07.2022 19:06
Cristiano Ronaldo'nun Sevgilisinden Olay Pozlar!

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun çocuklarının annesi Georgina Rodriguez, sosyal medya hesabından cüretkar pozlar paylaştı. Georgina Rodriguez'in pozlarını görenler, "İki çocuk annesi olan biri için iddialı pozlar" yorumunu yaptı. İşte detaylar...

İngiltere'nin Manchester United takımında forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada gündem oldu.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Cesur pozlarıyla bilinen ve geçtiğimiz aylarda belgeselinin yayınlanmasıyla birlikte ismi daha çok anılan Georgina Rodriguez, verdiği pozlarla bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı. Rodriguez'in pozları çok kısa bir süre içerisinde 3 milyondan fazla beğeni ve binlerce yorum aldı.

SINIR TANIMADI

Bazı takipçileri ise "Altına bir şey giymemişsin", "İki çocuk annesi olan biri için iddialı pozlar" ve "Sınır tanımamışsın" gibi yorumlarda bulunarak Rodriguez'in giydiği iç çamaşırına dikkat çekti.

Rodriguez'in bu pozlarının ardından tüm gözler Ronaldo'ya çevrildi.

İŞTE O POZLAR...

YORUMLAR
500
Cristiano Ronaldo'nun beraber yaşadığı Georgina Rodriguez'den erotik paylaşım Cristiano Ronaldo'nun beraber yaşadığı Georgina Rodriguez'den erotik paylaşım
Kaynak: Snob Magazin

Manchester United, Instagram, Cristiano, England, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cristiano Ronaldo'nun Sevgilisinden Olay Pozlar! - Son Dakika

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