Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül töreninde küs kardeşleri barıştırdı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül töreninde küs kardeşleri barıştırdı

22.12.2022 00:17

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küs olan Ömür Akkor ve Yunus Emre Akkor kardeşleri barıştırarak, "Artık dargınlık yok tamam mı? Söz, tamam mı?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmasına ödüle layık görülen kıymetli sanatçıları, fikir ve edebiyat erbabını, ustaları ve onların temsilcilerini tebrik ederek başladı. Titiz bir çalışmayla bu anlamlı ödüle layık görülen kültür sanat insanlarını tespit eden seçici kurula da teşekkür eden Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerine bakıldığında ülkemizin eşi benzeri bulunmayan kültürel zenginliğine bir kez daha şahit oluyoruz." diye konuştu.

"ARTIK DARGINLIK YOK TAMAM MI?"

Erdoğan'ın ödülleri takdim ettiği sırada ise duygusal anlar yaşandı. Gastronomi alanında ödüle layık görülen ve küs olan Ömür Akkor ve Yunus Emre Akkor kardeşler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sahnede barıştırıldı. Kardeşlerden sarılmalarını isteyen Erdoğan, "Artık dargınlık yok tamam mı? Söz tamam mı?" ifadelerini kullandı.

ŞARKILARI ÜSTÜNDEN AJDA'YI TEBRİK ETTİ

Erdoğan, müzik alanında ödüle layık görülen Ajda Pekkan'ın sanat dünyasının çınarlarından biri olduğunu söyledi. Yıllara meydan okuyan duruşu ve sanat icrasıyla Pekkan'ın müzikseverlerin hafızalarında müstesna bir yer edindiğini anlatan Erdoğan, "Sayın Pekkan, 'Kimler geldi kimler geçti', 'Petrol', 'Her yaşın bir güzelliği var' gibi şarkılarıyla sanat tarihimizin altın sayfalarına adına yazdırmıştır. Türk müziğinin son yarım asrına damga vurmasının yanında yeni sanatçıların yetişmesine de ilham kaynağı olan Ajda Pekkan'ı tebrik ediyoruz." dedi.

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Son Dakika Magazin Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül töreninde küs kardeşleri barıştırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül töreninde küs kardeşleri barıştırdı - Son Dakika
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