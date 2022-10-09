Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener sözleri: Böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener sözleri: Böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir

09.10.2022 15:38

Müzisyen Onur Şener'in katledilmesiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konunun istismar edildiğini söyleyerek, "Hunharca katledilen müzisyen kardeşimizi siyasetin malzemesi haline getirmek, böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir. Babasını kaybeden kız çocuğumuza, hayat arkadaşını kaybeden eşine yapılmış bir zulümdür" derken faillerin hak ettiği cezayı alması için meselenin takipçisi olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada müzisyen Onur Şener cinayetine değindi.

"SİYASETİN MALZEMESİ HALİNE GETİRMEK NE AHLAKİDİR NE İNSANİDİR"

Konunun istismar edildiğini söyleyen Erdoğan, "Hunharca katledilen müzisyen kardeşimizi siyasetin malzemesi haline getirmek, böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir" dedi.

"CEZAYI ALMASI İÇİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

"Babasını kaybeden kız çocuğumuza, hayat arkadaşını kaybeden eşine yapılmış bir zulümdür" diyen Erdoğan, şöyle devam etti; "Elbette tepkimizi göstereceğiz, faillerin hak ettiği cezayı alması için meselenin takipçisi olacağız."

ONUR ŞENER CİNAYETİ

Ankara'daki bir eğlence mekanında sahne alan Onur Şener ile mekana gelen bir grup arasında ''istek şarkı'' yüzünden tartışma çıkmıştı. Şener'in bu talebi reddetmesi üzerine gruptan 5 kişi müzisyenle tartışmaya başlamış ve olayda boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan Şener hastanede hayatını kaybetmişti. İkisi kamuda müfettiş biri TUSAŞ'ta mühendis olan 3 zanlı tutuklanmış, 2 kadın şüpheli ise serbest bırakılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayın ardından öldürülen müzisyen Onur Şener'in ailesini telefonla arayarak baş sağlığı dilemişti.

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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Onur Şener'in öldürülmesi) Faillerin hak ettikleri cezayı alması için meselenin takipçisi olacağız.' Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Onur Şener'in öldürülmesi) Faillerin hak ettikleri cezayı alması için meselenin takipçisi olacağız.' Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Onur Şener'in öldürülmesi) Bunu siyasetin malzemesi haline getirmek, böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Onur Şener'in öldürülmesi) Bunu siyasetin malzemesi haline getirmek, böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek...

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Son Dakika Magazin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener sözleri: Böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir - Son Dakika


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