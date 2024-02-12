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"Cumhuriyetin 100. Yılında Tiyatroyu Geleceğe Taşıyan Sorular ve Öneriler" üst başlığıyla hazırlanan 11-14 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Çalıştayın ilk günü konuşmacıların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcıları Emrah Özertem, Can Başak, Yücel Erten, Murat Daltaban, Atsız Karaduman, Selçuk Yüksel, Leyla Öztürk, Hakan Çimenser, Aslı Öngören, Gökhan Aktemur, Tamer Levent, Eren Aysan, Özen Yula, Doğu Akal, Gamze Tanrıvermiş, Şafak Özen, Özkan Ataklı, Önder Özcan, Seyfettin Süha Erol, Seyfi Albayrak, Selim Turgay Deli, Şenay Yılmaz, Emrah Çılgı, Çağatay Çiftçi, Burak Sönmez, Alaaddin Emrah Özdilek, Ayhan Çulhacıoğlu, Hasan Tanılmış, Tolga Yeter, Gülçin Üstüntaş, Zafer Gecegörür, Hüseyin Korkma, Erol Babaoğlu, Zeynep Baykal, Yasin Yürekli, Nihat Alpteki, Ayşenil Şamlıoğlu, Ali Rıza Kubilay, Feza Soysal, Selen Korad Birkiye, Lemi Bilgin, Özlem Daltaban, Emre Koyuncuoğlu gibi tiyatromuzun önemli isimleri konuşmacıların arasında yer aldı.

Çalıştayın ilk gününe İBB Kültür Daire Başkanı Tolga Volkan Aslan, Şehir Tiyatroları Müdürü Oytun Askeroğlu, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcıları Emrah Özertem, Can Başak, Tankut Yıldız'ın yanı sıra Şehir Tiyatroları sanatçıları katıldılar. Katılımcılar Çalıştayda aynı zamanda konuşmacı ve moderatör olarak yer aldılar.

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever konuşmasında:

"Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel olarak hazırladığımız projelerden biriydi "100 Yıllık Ayna Çalıştayı." 400 kişiye davet ulaştırıldı. Bunlardan 300 kişi davetimize icabet etti. 10 kişi çevrim içi olmak üzere, 4 gün sürecek olan çalıştay, 32 başlıkta toplandı. Tiyatroya emek vermiş, tiyatro sanatına gönülden bağlı, onun Türkiye'deki temsilcisi

olan büyüklerimizden, gençlerimizden oluşturulmuş çok geniş bir katılımla yapılıyor bu Çalıştay.

Biz istedik ki bir diğer yüzyıla sesimiz daha gür çıksın ve bizden sonra gelecek kuşaklara bir matbu, bir el kitabı bırakalım. Bir fener olsun bu. Davete icabet eden, burada olmayı tercih eden konuklarımıza şimdiden çok teşekkür ediyorum. Herkese başarılar diliyorum." dedi.

Çalıştayın ilk gününde "Ödenekli Tiyatrolar" başlığı etrafında konuşmalar yapıldı. Ödenekli tiyatroların sorunları tartışıldı, çözüm önerileri getirildi.

Günün ikinci yarısında "Ödenekli Tiyatrolar ve Yerelde Sanat Politikaları" başlığı altında ödenekli tiyatroları olan şehirlerle olmayanlar arasındaki sosyo-kültürel farklar ele alındı, farklı dönemlerde uygulanan repertuvar politikalarının sonuçları tartışıldı.

Çalıştay İçin Neler Yapıldı?

110 yıllık tarihiyle ülkemizin ve İstanbul'un en köklü sanat kurumlarından olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Tiyatro Çalıştayı'nda tiyatromuzun bütün paydaşlarını bir araya getirdi.

İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever'in Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel olarak planladığı projelerden biri olan Tiyatro Çalıştayı, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda 14 yıldır repertuvara katkı sağlayan ve gösteri sanatları alanında çağdaş yönelimleri kurum içinde düzenlediği atölyeler ve söyleşilerle hazırlayan Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi (ÇGSM) sorumlusu Emre Koyuncuoğlu ve tiyatro sanatçı ve teknik ekibinden oluşan bir ekibin uzun süren bir çalışmasının neticesi olarak hazırlandı.

Çalıştay hazırlanırken, geçmiş zamanlarda yapılmış çalıştaylar etüd edilerek, bu çalıştaydan sonraki gelişmeler takip edilerek, başlıklar ve katılımcılar belirlendi. Günümüz tiyatrosunun özel, ödenekli kurumsal yapılarındaki sorunlar, yasal düzenlemeler ve bireysel sorunlar en geniş anlamda dikkate alınarak, bugünden geleceğe sağlıklı bir tiyatro yapısı kurgulamak amacıyla ana başlıklar belirlendi.

Sonuç Bildirisi Hazırlanacak

Çalıştay kapsamında ödenekli tiyatrolar, özel tiyatrolar, bağımsız tiyatrolar, uluslararası alanda ortak prodüksiyonlar, oyun yazarlığı, tiyatro tarihi yazımı, mesleki eğitim, sahnede temsiliyet hakkı, ana başlıkları altında 32 alt başlıktan oluşan oturumlar planlandı.

Çalıştay sunumları ve oturumlarda gelişen öneriler, Çalıştay editörleri tarafından özetlenerek, Çalıştay sonrası bir sonuç bildirgesi 100. Yıl Bildirisi olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak. Aynı zamanda sunulan bildiriler ve konuşmaları içeren bir Çalıştay kitabı da hazırlanarak paylaşılac