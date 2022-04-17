Cüneyt Özdemir Aleyna Tilki'yi Topa Tuttu - Son Dakika
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Cüneyt Özdemir Aleyna Tilki'yi Topa Tuttu

17.04.2022 11:11
Cüneyt Özdemir Aleyna Tilki'yi Topa Tuttu

Aleyna Tilki'nin 'Take It Or Leave It' şarkısının klibine eleştiriler gelmeye devam ediyor. Sosyal medyanın gündemine oturan Aleyna Tilki'nin klibi hakkında sert bir yorum da gazeteci Cüneyt Özdemir'den geldi.

Aleyna Tilki'nin bir süredir merakla beklenen şarkıcı 'Take It Or Leave It' şarkısının klibi gündem olurken tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. " Gülşen'in veliahdı olmuşsun" yorumunu yapan kullanıcıların yanısıra ünlü isimler de tepkilerini dile getirdi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir Aleyna Tilki'nin klibini yerden yere vurdu. Cüneyt Özdemir "Aleyna Tilki'nin son klibini izleyince Türkiye'de kariyeri yönetilemeyen sanatçıların düştüğü hazin duruma üzüldüm.iyi bir ses, berbat bir şarkı, beter bir klip! Coğrafya herkes için kaderdir!" dedi..

Aleyna Tilki, klibinde motorun arkasında ilerlediği sırada eteğini çıkardığı ve iç çamaşırlarıyla kalıyor.

Tilki klibin ilerleyen dakikalarında ise iç çamaşırıyla odasında dans ediyor. 22 yaşındaki genç şarkıcının klipte göğüslerini bant kullanarak sansürlemesi de dikkat çekti.
Cüneyt Özdemir Aleyna Tilki'yi Topa Tuttu
Cüneyt Özdemir Aleyna Tilki'yi Topa Tuttu
Cüneyt Özdemir Aleyna Tilki'yi Topa Tuttu

YORUMLAR
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Cüneyt Özdemir, Aleyna Tilki, Gülşen, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Cüneyt Özdemir Aleyna Tilki'yi Topa Tuttu - Son Dakika


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