Oyuncu Elçin Sangu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde desteklediği ismi açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Oyuncu Elçin Sangu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde desteklediği ismi açıkladı

22.12.2022 11:18

Cüneyt Özdemir'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili paylaşımına tepki gösteren oyuncu Elçin Sangu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıkladı.

Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca'nın geçtiğimiz günlerde 6'lı masanın adayını destekleyeceğini açıklaması, sosyal medyada gündem oldu. Karaca'ya gönderme yapan Cüneyt Özdemir de Twitter hesabından bir paylaşım yaparak " Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu an en büyük destekçisi Nihal Bengisu Karaca! Evet, fıkra bu kadar" dedi. Özdemir'in paylaşımına oyuncu Elçin Sangu'dan yorum gecikmedi.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLİYORUZ"

Şimdilerde Engin Altan Düzyatan ile Çöp Adam dizisinin başrolünü paylaşan Elçin Sangu, Özdemir'in paylaşımına "Yoo biz de gayet destekliyoruz. Küçümsemeye çalışmak da yeni moda oldu herhalde. Oysa bu tarz söylemlerin ne kadar kritik olduğunu siz daha iyi bilirsiniz" cevabını verdi.

Elçin Sangu, Cumhurbaşkanlığı seçiminden desteklediği ismi açıkladı

KILIÇDAROĞLU: YALAKADAN SANATÇI OLMAZ

Sangu'nun paylaşımının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önceki sözleri gündem oldu. Sanatçıların siyasi duruşları olmaması gerektiğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Yalakadan sanatçı olmaz" demişti.

Elçin Sangu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde desteklediği adayı açıkladı
Elçin Sangu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde desteklediği adayı açıkladı
YORUMLAR (2)
500
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kendisini kürsüye davet etmesini bekliyor muydu? İmamoğlu cevapladı CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kendisini kürsüye davet etmesini bekliyor muydu? İmamoğlu cevapladı Kılıçdaroğlu aday mı oluyor? Astırdığı seçim afişleri kafaları iyice karıştırdı Kılıçdaroğlu aday mı oluyor? Astırdığı seçim afişleri kafaları iyice karıştırdı

Kemal Kılıçdaroğlu, Elçin Sangu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Elçin Sangu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde desteklediği ismi açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
11:50 Asgari ücret saat 12:00'de açıklanacak
11:24 Yüzyılın anlaşmasında sona gelindi! Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı her an açıklanabilir
11:21 Oyuncu Açelya Akkoyun'un annesi İncila Akdeniz yaşamını yitirdi
11:16 2023 yılının asgari ücret rakamı bugün saat kaçta açıklanacak? İşte kulislerde konuşulan o iddia...
11:12 Bakan Nebati, "Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusunu yanıtladı: Hem işçilerimizi hem de işverenlerimizi tatmin edecek bir seviyede olmalı
11:10 Bir dönem bitiyor mu? Ahmet Çakar'ın paylaşımı akıllarda soru işareti yarattı
11:08 Didem Soydan'dan "Külodunu da çıkar tam olsun" diyen takipçisine yanıt: Bakarız tatlım, sen takipte kal
11:07 Afrikalı kadın, metrobüsü karıştırdı! Yan koltuğunun boş olma sebebini duyan diğer yolcular tepki gösterdi
10:57 Gram altının fiyatı 1.090 lira seviyesinden işlem görüyor
10:49 Güne yatay başlayan dolar/TL, 18,67 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2022 12:01:44. #1.13#
SON DAKİKA: Oyuncu Elçin Sangu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde desteklediği ismi açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement