D.I.S.C.O Filminin Galası Gerçekleştirildi

D.I.S.C.O Filminin Galası Gerçekleştirildi
24.12.2025 23:51
Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın yazdığı, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Özacar'ın başrollerini paylaştığı D.I.S.C.O filminin galası Kanyon AVM'de yapıldı. Filmin konusu, D.I.S.C.O istihbarat teşkilatında çalışan, ancak daha önce hiç saha tecrübesi olmayan ajan Ertan'ın, eşiyle çıktığı tatilde kendini hayati bir operasyonun ortasında bulmasıyla başlıyor. Filmin kadın başrolleri Atiksoy ve Özacar'ın gala tarzı da dikkat çekti. Gala izleyicisinden tam not alan film, izleyicileri heyecanla bekliyor.

Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın yazıp, başrollerini Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Özacar'la paylaştıkları D.I.S.C.O filminin galası, Kanyon AVM'de gerçekleştirildi. Şükrü Özyıldız'ın da rol aldığı film, gala izleyicisinden tam not aldı.

BAŞARININ KUTLAMASI ÖPÜCÜKLE TAÇLANDI

Filmin Seda'sı Yıldız Çağrı Atiksoy, bir dönem ihanet iddialarıyla gündeme gelen eşi Berk Oktay'a galada öpücük vererek başarıyı kutladı. Oktay, "Yıldız ile gurur duyuyorum. Bu filmde de gurur duyacağım bir iş çıkarmışlar. Gala öncesi çok heyecanlıydı, belki yardım edebilirim diye erken geldim. Umarım edebilmişimdir" dedi.

GALA STİLLERİ GÖZ DOLDURDU

Filmin kadın başrolleri Atiksoy ve Özacar'ın gala tarzı da dikkat çekti. Özacar, beyaz manto benzeri elbisesiyle, Atiksoy ise siyah elbisesiyle göz alıcı bir görünüm sergiledi.

FİLMİN HİKAYESİ: KOMİK VE TEHLİKELİ BİR OPERASYON

Filmin konusu, D.I.S.C.O istihbarat teşkilatında çalışan, ancak daha önce hiç saha tecrübesi olmayan ajan Ertan'ın, eşiyle çıktığı tatilde kendini hayati bir operasyonun ortasında bulmasıyla başlıyor.

Ertan'ın başına gelen en büyük "bela", düşmanlar değil, tatilde tanıştığı Kuaför Zafer oluyor. Kendini "Bandırma Fön Birincisi" olarak tanıtan Zafer, Ertan'ın ajan olduğunu öğrenince bu sırrı saklamak karşılığında tek bir şart koşuyor: Operasyona dahil olmak.

Çaresiz kalan Ertan, yanına meraklı kuaförü de alarak zorlu ve bir o kadar komik bir maceraya atılıyor.

