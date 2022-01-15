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Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı - Son Dakika

Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı

15.01.2022 09:09

O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde sahneye çıkan Damla Sönmez ile Murat Boz'un samimi şekilde düet yapması aşk iddiasını gündeme getirmişti. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Murat Boz, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet ederken Damla Sönmez'in adını duyar duymaz aracına binip uzaklaştı.

'O Ses Türkiye Yılbaşı' programında sahne alan 34 yaşındaki oyuncu Damla Sönmez, sahnede Murat Boz'la düet yapmıştı. İkili hakkında aşk iddiası ortaya atılmıştı. 41 yaşındaki sevilen şarkıcı Murat Boz, önceki gün Etiler'de bulunan yapım şirketinden çıkarken görüntülendi. Yaklaşık 3 saat içeride kalan Boz "Toplantımız vardı, onun için görüşmelere geldim." dedi.

DAMLA'NIN ADINI DUYUNCA KAÇTI

Şarkıcı, O Ses Türkiye Yılbaşı çekimlerinde oyuncu Damla Sönmez ile yakınlaştığı ve yeni aşka yelken açtığı haberleri sorulunca aracına binip "Teşekkür ederim" cevabını verdi. Damla Sönmez ile Murat Boz arasında duygusal bir yakınlık söz konusu olmadığı ikilinin sosyal medyada yapılan yakıştırmalara güldükleri öğrenildi. Sönmez ile Boz'un hayatında şu sıralar kimse bulunmuyor.

Damla Sönmez'le aşk yaşadığı iddia edilen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı

AŞKI BU SÖZLERLE TARİF ETTİ

Bir dergiye röportaj veren Damla Sönmez, aşka dair görüşlerini şu sözlerle anlatmıştı: "Aşk senin yaratımını sağlayan ateş. Ailen, mesleğin, yaratımını nerede kullanıyorsan orası. Hayata aşkla bakmak, yaşıyor hissettiriyor insana. Tam olarak olduğun yerde durabilmek, anda var olabilmek aşk. Başka bir yerde olmak istememek. Tam hissetmek. Kendinde tam, var oluşla tam. Hareketini her hücrende hissettiğin bir ateşin içinde huzurla var olabilmek."

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O Ses Türkiye, Damla Sönmez, Murat Boz, Yılbaşı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı - Son Dakika
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