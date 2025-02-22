Danla Bilic, Emirhan Çakal ile neden ayrıldığını ilk kez açıkladı - Son Dakika
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Danla Bilic, Emirhan Çakal ile neden ayrıldığını ilk kez açıkladı

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Danla Bilic, rapçi Emirhan Çakal ile yaşadığı aşkın neden sona erdiğini ilk kez açıkladı. İlişkilerini birkaç ay sonra sessiz sedasız bitiren çiftten Bilic, ayrılık sebebini ''Çok bir anda aynı evin içine girdik. 3-4 ay aynı evin içinde yaşayınca, bir 10 yaş kadar fark da vardı aramızda. Birbirimizi mutlu edemediğimizi hissettim'' şeklinde ifade etti.

22.02.2025 15:06  Güncelleme: 15:21
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Fenomen Danla Bilic, 2023 yılında rapçi Emirhan Çakal ile aşk yaşamaya başlamış, bir kaç ay sonra da ilişkisini sessiz sedasız bitirmişti. Çiftin neden ayrıldığı merak edilirken Danla Bilic, ayrılık nedenini ilk kez açıkladı.

Sosyal medyanın ilk fenomenleri arasında yer alan Danla Bilic, büyük bir hayran kitlesine sahip. Hem özel hayatı hem de yer aldığı işbirlikleriyle ilgi çeken ünlü isim, geçtiğimiz yıl kendisinden 7 yaş küçük rapçi Emirhan Çakal ile aşk yaşamaya başlamıştı.

İlişkiyi birkaç ay sonra aniden bitiren çiftin ayrılık nedeni ise merak konusu olmuştu. Danla Bilic, Emirhan Çakal ile ayrılıklarının sebebini ilk kez anlattı.

"BİR ANDA AYNI EVİN İÇİNE GİRDİK"

Danla Bilic, ayrılıkla ilgili "Çok bir anda aynı evin içine girdik. 3-4 ay aynı evin içinde yaşayınca, bir 10 yaş kadar fark da vardı aramızda. Gerçekten onun dediği gibi oldu ve birbirimizi mutlu edemediğimizi hissettim. Sonradan Emirhan'la bir konuştuk" ifadelerini kullandı.

Danla Bilic, Emirhan Çakal ile neden ayrıldığını ilk kez açıkladı

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Son Dakika Magazin Danla Bilic, Emirhan Çakal ile neden ayrıldığını ilk kez açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Trabzon:
    BUNLARI NİYE HABER YAPARSINIZ DOSTUM 8 1 Yanıtla
  • Serkan Polat:
    vay arkadas biri yatakta iyi degilmis 3-4 ay icinde anlamislar mutlu edilmediklerini 6 0 Yanıtla
  • Osman Koca:
    bütün merakım buydu bitti 4 0 Yanıtla
  • Casper:
    Kaşar Peyniri Ve Ford Escort Bunlar 3 0 Yanıtla
  • Yildiray:
    demiyoki merakımı giderdim.bla bla bla 3 0 Yanıtla
  • Alper Elma:
    hergun aynı yüzü görmekten bikmistir çocuk istemiyordur seni 0 0 Yanıtla
  • Beni boş ver:
    bunun kaşarlıkla ya da ahlakla bilgisi yok. Aynı evin içerisine girdiğin zaman, tutku, heyecan, istek olmuyor arkadaş bu iki iki dört. İki kere denedim olmuyor olmuyor olmuyor. Efendim işte çevredeki 30 yıllık ilişkiler havadan mı geliyor vesaire vesaire. Abi siz o ilişkinin iç dünyasını bilmediğiniz için dışarıdan gördüğünüz ile değerlendiriyorsunuz. İnsanların hayatını ekranda dizi izler gibi değerlendirmeyin. 0 0 Yanıtla
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