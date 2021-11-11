Danla Bilic zor günler geçiriyor!

Kedisinin vefatından sonra zor günler geçiren Danla Bilic, "Çocuğum gibi seviyordum kedimi. Maalesef kaybettim. Çok üzüldüm, toparlanmaya çalışıyorum. Hayvanları çok seviyorum, Kedimin ölümüyle yıkılıp büyük bir boşluğa düştüm ama inşallah atlatacağım" dedi.

"EVDE 5 TANE KEDİM VAR"

Tekrar hayvan sahiplenmeyi düşünmediğini söyleyen Bilic, "Evde 5 kedim daha var o yüzden yeni bir arkadaş edinmeyeceğim. Şimdilik evdekilerle yaşamaya devam ediyoruz" dedi.

Geçtiğimiz yaz ayında Poyraz Teoman ile yollarını ayıran Danla Bilic, yeni bir aşka yelken açmıştı. Sosyal medya fenomeninin, yeni sevgilisinin Türkiye'nin kozmetik imparatoru olan Yusuf Engin olduğu ortaya çıkmıştı.