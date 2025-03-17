Dedikodular doğru çıktı! Nesrin Cavadzade\'nin set aşkı gerçek oldu

Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Nesrin Cavadzade, son dönemde özel hayatıyla da gündemde. Daha önce Yasak Elma, Ağır Roman Yeni Dünya ve Bizim Hikaye gibi yapımlarda rol alan Cavadzade, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

AŞKLARINI İLAN ETTİLER

Geçtiğimiz haftalarda Sandık Kokusu dizisindeki partneri Pamir Pekin ile yaptığı paylaşımla aşk iddialarını güçlendiren ünlü oyuncu, bu kez ilişkisini resmen duyurdu.

Final yapmaya hazırlanan Sandık Kokusu dizisinde birbirine aşık iki karakteri canlandıran Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'in set arkadaşlığı aşka dönüştü. Daha önce de haklarında aşk dedikoduları çıkan ikiliden Pamir Pekin, sosyal medya hesabından Nesrin Cavadzade ile birlikte fotoğraflarını paylaşarak aşklarını ilan etti.

Oyuncu çiftin paylaşımı, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.