Defne Samyeli'nin Kızını Görenler Şaştı Kaldı - Son Dakika
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Defne Samyeli'nin Kızını Görenler Şaştı Kaldı

19.03.2022 12:39
Defne Samyeli'nin Kızını Görenler Şaştı Kaldı

Defne Samyeli, geçtiğimiz gün kızı Deren Talu ile birlikte Zorlu AVM'de görüntülendi. Defne Samyeli'nin kızını görenler ilk bakışta kız kardeşi sandı. İşte detaylar...

Baş başa alışverişe çıkan anne kız bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Defne Samyeli ve Deren Talu ikilisini görenler, "Defne'nin kız kardeşi zannettim" ve "Defne Samyeli ne yiyip ne içiyor acaba?" şeklinde yorumlarda bulundular.

Ayrıca Deren Talu'nun annesinin boyunu geçmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Defne Samyeli kimdir?

Defne Samyeli kimdir, nereli, kaç yaşında; Defne Samyeli, 1 Temmuz 1972'de İstanbul'da dünyaya geldi. 2022 itibarıyla 50 yaşındadır. Türk sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yazar.

Defne Samyeli, İstanbullu amiral babası Haluk ve otelcilik eğitimi almış Adana'nın Ramazanoğulları ailesinden gelen annesi Sendegül'ün ilk çocuğu olarak doğdu. Bir yıl sonra erkek kardeşi Suhan doğdu. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu. Daha sonra haberciliğe başlayan ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Defne Samyeli, Kanal D ana haber bülteninde haber sunuculuğu yapmıştır.

Samyeli, Kanal D ana haber bülteninde farklı haber sunuş tarzıyla uluslararası 2 ödüle layık görülmüştür. Samyeli, Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı, ardından Show TV ana haber editörlüğü, sunuculuğu ve Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştır. 2010 Mayıs ayından itibaren bir süre atv'de yayınlanan "Defne Her şey Bambaşka" isimli programı sundu.

Milliyet Gazetesi'nde röportajlar gerçekleştirerek köşe yazarlığı yapan Defne Samyeli gazete ile 3 Ocak 2015'te yollarını ayırmıştır. Defne Samyeli'nin 4 Temmuz 1994 tarihli "Tek Başına" isimli bir albümü de bulunmaktadır. Kurtlar Vadisi Pusu, İstanbullu Gelin, Hekimoğlu ve Sol Yanım gibi dizilerde de yer alan Defne Samyeli'nin Eren Talu ile olan evliliğinden Deren Talu ve Derin Talu adında iki kızı bulunuyor.

Sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, bir süredir kendisinden 9 yaş küçük iş insanı Onur Arıkan ile aşk yaşıyor.

ONUR ARIKAN KİMDİR?

Onur Arıkan, 2022 yılı itibarıyla 40 yaşındadır. Kumaş üretimi yapan köklü bir aile şirketinin yöneticilerinden.

Defne Samyeli'nin Kızını Görenler Şaştı Kaldı
Defne Samyeli'nin Kızını Görenler Şaştı Kaldı

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Defne Samyeli, Deren Talu, alışveriş, 1 Temmuz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Defne Samyeli'nin Kızını Görenler Şaştı Kaldı - Son Dakika


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