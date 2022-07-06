Defne Samyeli, 50. yaş gününü ailesi ile kutladı! Paylaştığı fotoğrafta kardeşine ve kızına acımadı - Son Dakika
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Defne Samyeli, 50. yaş gününü ailesi ile kutladı! Paylaştığı fotoğrafta kardeşine ve kızına acımadı

06.07.2022 15:22

Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, 50. yaşını ailesi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Samyeli'nin paylaşımında kardeşi ve kızının pozunu önemsememesi dikkatlerden kaçmadı.

Yıllarca spikerlik yaptıktan sonra oyunculuk kariyerine başlayan Defne Samyeli, bir süre önce de şarkıcılık yapmaya başladı. Uzun zamandır peş peşe konserler veren Samyeli, dün 50 yaşına girdi.

YENİ YAŞINI KUTLADI

Uzun yıllardır spor yapan ve sağlıklı beslenmesine özen göstererek Samyeli, doğum gününü ailesi ve yakın arkadaşlarıyla boğaz manzaralı lüks bir mekanda kutladı. Kusursuz fiziğiyle her daim dikkatleri üzerine çeken ünlü isim, doğum gününde gümüş renkli tül detaylı mini bir elbise tercih etti.

PAYLAŞIMDA KIZI VE KARDEŞİ HARCADI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Defne Samyeli, doğum gününde çekilen bir fotoğrafı paylaşmayı da ihmal etmedi. Ailesiyle çektirdiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan Samyeli, "Mutlu yıllar bana" notunu düştü. Ünlü ismin fotoğrafı paylaşırken kızı ve erkek kardeşinin poz veremeyişini önemsememesi de dikkatlerden kaçmadı.

50. yaşını kutlayan Defne Samyeli, paylaştığı fotoğrafta kızı ve kardeşini adeta harcadı
50. yaşını kutlayan Defne Samyeli, paylaştığı fotoğrafta kızı ve kardeşini adeta harcadı
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Son Dakika Magazin Defne Samyeli, 50. yaş gününü ailesi ile kutladı! Paylaştığı fotoğrafta kardeşine ve kızına acımadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Defne Samyeli, 50. yaş gününü ailesi ile kutladı! Paylaştığı fotoğrafta kardeşine ve kızına acımadı - Son Dakika
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