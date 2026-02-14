Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için... - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Haberin Videosunu İzleyin
Defne Samyeli\'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...
14.02.2026 14:45  Güncelleme: 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Defne Samyeli\'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...
Haber Videosu

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, annesiyle birlikte yayınladığı videoda ilişkileri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Talu, sevgili olduğu herkesin kendisiyle evlenmek istediğini söyledi.

Sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin fenomen kızı Derin Talu, annesiyle birlikte yayınladığı videoda özel hayatına dair çarpıcı ifadeler kullandı. İlişkileri hakkında konuşan Talu, sevgililiğin kendisi için çok da önemli olmadığını belirterek tartışma yarattı.

Derin Talu şu sözleri kullandı:

"Sevgili olduğum herkes benimle evlenmeye kalktı. Siz kimsiniz ki ben sizinle evleneyim? Bunları ilişkide diyemiyorsun. Sevgililik benim için çok önemli değil."

Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Açıklamalarının devamında sevgilileriyle olan duygusal bağını da sorgulayan Talu, "Ben sevgililerimin çoğunu sevmedim. Onlar da beni çok sevmedi. Ayıptır söylemesi kafalarında büyüttüler. Yanlarında dekor oldum ben. Evlilik tarafına tabii ki çekmeyecektim." ifadelerini kullandı.

Talu'nun sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, açıklamalar farklı yorumları da beraberinde getirdi.

2025 Aralık ayında İstanbul başsavcılığının haklarında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaktan soruşturma başlattığı 19 ünlü isimden Derin ve Deren Talu'nun testleri pozitif çıkmıştı, savcılıkta ifade vermişti.

Defne Samyeli, Sosyal Medya, Derin Talu, Magazin, Gençlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mustafa Görmüş Mustafa Görmüş:
    kullan at ıslak mendilden hiç bir farkınız yok 19 0 Yanıtla
  • Demir Demir Demir Demir:
    Hanfendi boru olmus 11 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    sevgili oldugun insanlara siz kimsiniz diyebiliyosun demekki many calismis ki duygusallik yok 7 0 Yanıtla
  • toksıt toksıt toksıt toksıt:
    kız haklı kapıda yığılma yapmayın dıyor transıt geçiş devam 5 0 Yanıtla
  • Su19785507+ Su19785507+:
    bu kızda iş var. güzel kız 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
Ayşe Kırca’dan komedyen sevgilisine övgü dolu sözler Ayşe Kırca'dan komedyen sevgilisine övgü dolu sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaziçi’ndeki törene damga vuran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
“Yeni bir arayış içindeler“ iddiası Cumhur İttifakı ortağından açıklama var "Yeni bir arayış içindeler" iddiası! Cumhur İttifakı ortağından açıklama var
Victor Osimhen’in sıkıntısı ortaya çıktı Victor Osimhen'in sıkıntısı ortaya çıktı

15:10
Basın toplantısına damga vuran olay Guardiola’nın teklifi gazeteciyi çok şaşırttı
Basın toplantısına damga vuran olay! Guardiola'nın teklifi gazeteciyi çok şaşırttı
14:49
Fenerbahçe, Galatasaray’ın gol kralı ile anlaştı, ortalık karıştı TFF’lik oldular
Fenerbahçe, Galatasaray'ın gol kralı ile anlaştı, ortalık karıştı! TFF'lik oldular
14:42
Kürtlerle ilgili soruya Rutte’den dikkat çeken tavır Muhabirin çekiştirmesi de işe yaramadı
Kürtlerle ilgili soruya Rutte'den dikkat çeken tavır! Muhabirin çekiştirmesi de işe yaramadı
14:36
İran’da Trump’ı kızdıracak mizansen: Sahneye çıkarıp başını kestiler
İran'da Trump'ı kızdıracak mizansen: Sahneye çıkarıp başını kestiler
14:01
83 yaşında katil oldu Uyuyan eşinin boğazını kesti
83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşinin boğazını kesti
12:41
Kent felaketi yaşıyor Restoran bile akıntıya kapıldı
Kent felaketi yaşıyor! Restoran bile akıntıya kapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 15:30:02. #7.11#
SON DAKİKA: Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.