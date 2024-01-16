Rafet El Roman, yaptırdığı estetikle pişmanlık yaşadığını itiraf etti

Şarkıları ve açıklamalarıyla sıkça adından söz ettiren Rafet El Roman, önceki gün verdiği bir röportajda yüzündeki değişimle dikkatleri üzerine çekti. Elmacık kemikleri dolgun görünen ve alnın oldukça gergin olan şarkıcı, "Lanet olsun doğuştan karizmatiğim" dedi. Değişimiyle gündemden düşmeyen Roman, estetik yaptırdığını ve bundan dolayı pişman olduğunu itiraf etti.

"YAKIŞIKLILIĞIM MAHVOLDU"

Değişimiyle sıkça adından söz ettiren Roman, 2. Sayfa'nın Instagram hesabına yaptığı yorumda "Arkadaşlar botoks yaptırdım yaptırmaz olaydım, bazı insanların kesinlikle botoks yaptırmaması lazım. Ben de onlardan biriyim. Karizmam, yakışıklılığım mı desem resmen mahvoldu" ifadelerini kullandı. Rafet El Roman'ın son hali ise hiç beğenilmedi.