 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Rafet El Roman, yaptırdığı estetikle pişmanlık yaşadığını itiraf etti - Son Dakika
Üye Girişi

Rafet El Roman, yaptırdığı estetikle pişmanlık yaşadığını itiraf etti

Yüzündeki değişimden dolayı adından söz ettiren şarkıcı Rafet El Roman, estetik yaptırdığını ancak pişman olduğunu itiraf etti.

Rafet El Roman, yaptırdığı estetikle pişmanlık yaşadığını itiraf etti
16.01.2024 - 09:32,  Güncelleme: 09:37
Abone Ol

Şarkıları ve açıklamalarıyla sıkça adından söz ettiren Rafet El Roman, önceki gün verdiği bir röportajda yüzündeki değişimle dikkatleri üzerine çekti. Elmacık kemikleri dolgun görünen ve alnın oldukça gergin olan şarkıcı, "Lanet olsun doğuştan karizmatiğim" dedi. Değişimiyle gündemden düşmeyen Roman, estetik yaptırdığını ve bundan dolayı pişman olduğunu itiraf etti.

"YAKIŞIKLILIĞIM MAHVOLDU"

Değişimiyle sıkça adından söz ettiren Roman, 2. Sayfa'nın Instagram hesabına yaptığı yorumda "Arkadaşlar botoks yaptırdım yaptırmaz olaydım, bazı insanların kesinlikle botoks yaptırmaması lazım. Ben de onlardan biriyim. Karizmam, yakışıklılığım mı desem resmen mahvoldu" ifadelerini kullandı. Rafet El Roman'ın son hali ise hiç beğenilmedi.

YORUMLAR

Rafet El Roman, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Rafet El Roman, yaptırdığı estetikle pişmanlık yaşadığını itiraf etti - Son Dakika


09:38
Netflix, Türkiye fiyatlarına yılın ikinci zammını yaptı Netflix, Türkiye fiyatlarına yılın ikinci zammını yaptı
09:32
Rafet El Roman, yaptırdığı estetikle pişmanlık yaşadığını itiraf etti Rafet El Roman, yaptırdığı estetikle pişmanlık yaşadığını itiraf etti
09:04
Elektrik direğine çarpan uçak alev alıp yere çakıldı! Pilot öldü, çevredeki 4 kişi yaralandı Elektrik direğine çarpan uçak alev alıp yere çakıldı! Pilot öldü, çevredeki 4 kişi yaralandı
08:56
Lyon, İsmail Yüksek'e kancayı taktı! İlk teklifi yaptılar Lyon, İsmail Yüksek'e kancayı taktı! İlk teklifi yaptılar
08:52
Emmy Ödülleri sahiplerini buldu Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
08:19
Mersin'de 9 kişinin can verdiği kaza anı kamerada Mersin'de 9 kişinin can verdiği kaza anı kamerada
08:12
Kayserispor'dan Galatasaray maçı sonrası bomba gönderme Kayserispor'dan Galatasaray maçı sonrası bomba gönderme
08:10
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu Sammy Ali, İstanbul'da yakalandı Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu Sammy Ali, İstanbul'da yakalandı

Son Dakika
09:38 Netflix, Türkiye fiyatlarına yılın ikinci zammını yaptı
09:32 Rafet El Roman, yaptırdığı estetikle pişmanlık yaşadığını itiraf etti
09:04 Elektrik direğine çarpan uçak alev alıp yere çakıldı! Pilot öldü, çevredeki 4 kişi yaralandı
08:56 Lyon, İsmail Yüksek'e kancayı taktı! İlk teklifi yaptılar
08:52 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
08:19 Mersin'de 9 kişinin can verdiği kaza anı kamerada
08:12 Kayserispor'dan Galatasaray maçı sonrası bomba gönderme
08:10 Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu Sammy Ali, İstanbul'da yakalandı
08:04 ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak final yapıyor
07:01 Mersin'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü takla attı! 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 09:57:57. #1.11#
SON DAKİKA: Rafet El Roman, yaptırdığı estetikle pişmanlık yaşadığını itiraf etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement