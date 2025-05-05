Deha Bilimlier\'den Mert Demir\'e gönderme: Hızlı giden atın dışkısı seyrek düşermiş

Deha Bilimlier, önceki gece 'Yeni Gazino' da sahne aldı. Sahne sonrası muhabirlerle sohbet eden Bilimlier, gazino sahnelerini çok sevdiğini belirterek, "İnsanlar eğleniyor, enerjik oluyorlar. Eğlence şart" dedi. Bilimlier, "Bana Sor" şarkısının hâlâ trendlerde olduğunu hatırlatarak, "Şarkının önüne daha kimse geçemedi" ifadelerini kullandı.

EŞİM SAHNEDEKİ PERFORMANSIMI EVDE DE BEKLİYOR

Sahnede enerjik performanslarıyla tanınan Bilimlier, "Evde eşinizle sorun olmuyor mu?" sorusuna esprili bir yanıt verdi: "Eşimin ömrü boyunca tek derdi bu olacak galiba. Sahnede enerjiğim ama eve gidince bitkin oluyorum, o da bu durumdan çok dert yanıyor" dedi.

Geçmişte Serenay Sarıkaya ve Ozan Güven'in başrolünde yer aldığı Fi dizisinde rol aldığını da hatırlatan sanatçı, "Diziyi izliyordum zaten, sonra teklif geldi. Klip çektiğim bir sahnede Serenay Sarıkaya klibimde oynamaya geliyordu. Çok keyifliydi ama 10 dakikalık sahne için neredeyse bir gün beklemiştim. Zor işler gerçekten" dedi.

"HIZLI GİDEN ATIN DIŞKISI SEYREK DÜŞERMİŞ

'Yeni Gazino'da sahne alan Deha bilimlier, Mert Demir hakkında da konuştu. "Müzik yapan adamdan zarar gelmez. Ama bu tarz hızlı patlamalara karşıyım. Ben 25 yıldır sahnedeyim, bu iş basamak basamak ilerler. Bir anda şöhretin dalgasına kapılırsan hızlı batarsın, geri dönüşü kötü olur. Mert'in geçen seneki popüleritesini bu sene göremiyoruz. Konserlerinin dolmadığını duyuyorum. 'Hızlı giden atın dışkısı seyrek düşermiş' derler ya, biraz öyle oldu bence. Mert arkadaşımızın birden yükselişinde Serenay'ın yüzde 80'lik payı var" dedi.