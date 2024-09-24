Deha dizisinde Prens repliği! Giray Altınok\'tan yorum gecikmedi

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Aras Bulut İynemli'nin Devran rolünü oynadığı Deha dizisi ilk bölümüyle ekrana geldi. Deha'daki bir sahnede Giray Altınok'un Prens dizisindeki meşhur repliği kullanıldı. Altınok'tan sahneye yorum gecikmedi.

"HAYRANIYIZ, RAZIYIZ"

Dizide Aras Bulut İynemli'nin oynadığı Devran, fırında çekilen bir sahnede Prens'teki "Aklımı delireceğim" repliğini kullandı. İynemli'nin repliği kullanmak için Giray Altınok'tan izin istediği ortaya çıktı. Sahneyi X hesabından yayınlayan "Tüm yeteneğinin yanında -bence hiç de gerek olmadığı halde- dizide bu cümleyi kullanmak istediğini söylemek için arayacak kadar zarif ve alçakgönüllü de bir insandır kendisi. Hayranıyız, razıyız" ifadelerini kullandı.