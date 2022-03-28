Demet Akalın'dan Çok Konuşulacak Yorum! Will Smith, Chris Rock'a Tokat Atmıştı - Son Dakika
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Demet Akalın'dan Çok Konuşulacak Yorum! Will Smith, Chris Rock'a Tokat Atmıştı

28.03.2022 15:04
Demet Akalın'dan Çok Konuşulacak Yorum! Will Smith, Chris Rock'a Tokat Atmıştı

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar ödülleri, sahiplerini buldu. Bu yıl 94'üncüsü verilen Oscar Ödülleri'nde ödülünü almak için sahneye çıkan oyuncu Will Smith, komedyen Chris Rock'a tokat attı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, 94'üncü Oscar Ödülleri'nde eşinin hastalığıyla ilgili espri yapan komedyen Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e destek oldu.

Will Smith, tüm dünyanın gözünü çevirdiği, canlı yayınlanan 94'üncü Oscar Ödülleri'nde eşinin hastalığıyla ilgili espri yapan komedyen Chris Rock'a tokat attı. Demet Akalın, törenden ödülle ayrılmasına rağmen tokat olayıyla akıllarda kalan oyuncuya destek verdi. Twitter hesabından art arda paylaşımlar yapan ünlü popçunun mesajları sosyal medyada gündem oldu.

DEMET AKALIN: ELİNE SAĞLIK

Sosyal medyayı sallayan tokat olayına dair yorumlar dikkat çekti. Will Smith kısa sürede TT (Twitter gündemi) listesinin ilk sırasına çıkarken, Demet Akalın da çok konuşulan görüntülere kayıtsız kalmadı.

"ADAM 25 YILDIR EVLİ"

53 yaşındaki aktörü destekleyen paylaşımlar yapan şarkıcı, "Adamsın Will Smith", "Adam 25 yıldır evli. O kadar kıymet vermiş eşine. Eline sağlık" ve "Sağlıkla dalga geçilmez" şeklinde mesajlar yazdı.

Demet Akalın'dan Çok Konuşulacak Yorum! Will Smith, Chris Rock'a Tokat Atmıştı

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Demet Akalın'dan Çok Konuşulacak Yorum! Will Smith, Chris Rock'a Tokat Atmıştı - Son Dakika


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