Demet Akalın'a yanıt veren Neşe Erberk, kızı Selin Erberk Gurdikyan ise üçüncü olmasını savundu - Son Dakika
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Demet Akalın'a yanıt veren Neşe Erberk, kızı Selin Erberk Gurdikyan ise üçüncü olmasını savundu

22.09.2022 08:57

Şarkıcı Demet Akalın, Zeynep Elif Özal'ın dereceye girememesinin ardından torpil imasında bulundu. Neşe Erberk'in kızının dereceye girdiğini ancak favori gördüğü yarışmacının girmediğine tepki gösteren Akalın, "Şu kızı harcadınız" dedi. Akalın'ın torpil iddiasına yanıt veren Erberk ise "Jüriyi etkilemiş olsaydım birincilik tacını takardı" sözlerini kullandı.

Her yıl büyük bir ilgiyle takip edilen Miss Turkey yarışmasının bu seneki kazananları belli oldu. Miss Turkey 2022 yarışmasını 19 numarayla yarışan Nursena Say kazandı. Yarışmada Aleyna Şirin ikinci, Neşe Erberk'in kızı Selin Erberk Gurdikyan ise üçüncü oldu. Sosyal medyada Selin Erberk'in derece almasında annesi Neşe Erberk'in etkili olduğu ileri sürülünce Demet Akalın'dan da dikkat çeken paylaşımlar geldi.

DEMET AKALIN'DAN TORPİL İMASI

1983'te Türkiye ve 1984'de de Avrupa Güzeli seçilen Neşe Erberk'in kızı Selin Erberk Gurdikyan'ın dereceye girdiğini gören Akalın, "Hira'ya ayıp olmasın diye Türkiye güzeli yapmayın" diyerek torpil imasında bulundu. Kendi favorisi olan Zeynep Elif Özal'ın dereceye girememesinden rahatsız olan Akalın, "Şu kızı nasıl harcadınız? Bilgi yarışması değil ki bu" diye de tepki gösterdi.

Kızı Miss Turkey'de dereceye giren Neşe Erberk'ten Demet Akalın'ın torpil iddiasına cevap

NEŞE ERBERK'TEN TORPİL İDDİASINA CEVAP

Kızı hakkında yapılan torpil imalarına sinirlenen Neşe Erberk ise 2. Sayfa programına telefonla bağlandı. "Demet Akalın'ınki talihsiz bir açıklama diyorum. Demet'i öpüyorum" diyen Erberk, kızı hakkında şunları söyledi:

"'Erberk' soyadını kullanmak Selin'in kendi tercihi. Bu durum gurur verici değil mi? Yazmasaydı 'meğerse Neşe Erbek'in kızıymış saklamış' diyecekler. Benim kızım hiçbir şey saklamadan kendini ifade etti. Jüriyi etkilemiş olsaydım birincilik tacını takardı. Dürüstçe söyleyeyim ben kızımı 1. görmek istiyordum. Sonuçtan memnun değilim ama saygı duyuyorum tabii ki..."

Kızı Miss Turkey'de dereceye giren Neşe Erberk'ten Demet Akalın'ın torpil iddiasına cevap
Kızı Miss Turkey'de dereceye giren Neşe Erberk'ten Demet Akalın'ın torpil iddiasına cevap
Kızı Miss Turkey'de dereceye giren Neşe Erberk'ten Demet Akalın'ın torpil iddiasına cevap
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Demet Akalın, Neşe Erberk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Akalın'a yanıt veren Neşe Erberk, kızı Selin Erberk Gurdikyan ise üçüncü olmasını savundu - Son Dakika


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