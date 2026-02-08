Demet Akalın "Paramı alamadım" dedi, açıklamalar ardı ardına geldi - Son Dakika
Demet Akalın "Paramı alamadım" dedi, açıklamalar ardı ardına geldi

08.02.2026 20:32  Güncelleme: 00:32
Demet Akalın ile Sefo'nun büyük ses getiren ortak çalışması "Yerinde Dur" müzik listelerini sallarken, Akalın'ın bir etkinlikte dile getirdiği "Bir de paramızı alabilseydik Sefo'dan… Çok cimri! Ben ne bileyim bu kadar patlayacağını" sözleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu çıkışa Sefo'dan yanıt gecikmezken; ikili arasındaki karşılıklı açıklamalar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ile rapçi Sefo'nun ortak çalışması 'Yerinde Dur' müzikseverlerin beğenisini kazanmış ve adeta piyasayı sallamıştı. Akalın da daha önce yaptığı açıklamalarda Sefo'ya teşekkür etmiş ve 'eski pırlanta günlerini' geri getirdiğini belirtmişti.

"BİR DE PARAMIZI ALABİLSEYDİK SEFO'DAN…"

Ancak Akalın'ın son çıkışı herkesi şoke etti. Katıldığı bir etkinlikte konuşan Demet Akalın, Sefo'dan parasını alamadığını iddia ederek, "Bir de paramızı alabilseydik Sefo'dan…Çok cimri! Ben ne bileyim bu kadar patlayacağını" dedi.

Demet Akalın 'Cimri' dedi, Sefo'dan yanıt gecikmedi: Demet abla hala para diyor, abla böyle anlaştık ya...

"ABLA, BÖYLE ANLAŞTIK YA"

Akalın'ın sözlerine Sefo'dan yanıt ise gecikmedi. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Sefo, "Her yerde İlluminatici ilan edilmişim. Burada bangır bangır müzik çalıyor. Demet abla hâlâ para diyor. Ben anlamadım… Abla, böyle anlaştık ya." dedi.

Demet Akalın 'Cimri' dedi, Sefo'dan yanıt gecikmedi: Demet abla hala para diyor, abla böyle anlaştık ya...

"PARAMI İSTEMİYORUM, O ESPRİ YA"

Buna karşılık Demet Akalın da sosyal medya üzerinden esprili bir yanıt paylaştı: "Ben artık bunun esprisini vuruyorum yani. Sefo'dan para falan istemiyorum. Ona inanılmaz güzel şeyler borçluyum. Ne güzel hâlâ küçük çocuklar bizim peşimizden koşuyor 'Yerinde Dur' diye. Paramı istemiyorum, o espri ya! Allah Allah! Paramı gönder Sefo, Sefo paramı gönder."

Demet Akalın 'Cimri' dedi, Sefo'dan yanıt gecikmedi: Demet abla hala para diyor, abla böyle anlaştık ya...

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Kadir Ari Kadir Ari:
    bilse böyle patlayacak sefonun donunu alırdı sözleşmeyle 205 3 Yanıtla
  • ender3316 ender3316:
    demet ve kocası gündemde kalmak için her yolu deniyor 130 6 Yanıtla
    caps lock caps lock:
    Gündemde kalmak nedir olum. Kadın zaten gündemde şarkıları heryerde çalıyor. Çıkın şu mağaradan artık. 11 78
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    hakki patlamissa para vermek gerekir 12 43 Yanıtla
  • Fevzi Dereli Fevzi Dereli:
    Espriye vururken bile para koparmanın derdinde 34 0 Yanıtla
  • ramazan başer ramazan başer:
    Para göz 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
