Demet Akalın'dan Bestemsu Özdemir'e estetik göndermesi - Son Dakika
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Demet Akalın'dan Bestemsu Özdemir'e estetik göndermesi

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OyuncuBestemsu Özdemir, katıldığı bir programda estetik yaptırdığına dair çıkan söylentilere açıklık getirdi. ''Sadece dişlerimi yaptırdım, dudağım da onunla birlikte şekil aldı'' diyen Özdemir'in bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Fenomen Miray Akovaligil'in bu açıklamayı tiye alan videosu ise olay oldu. İşin içine bir de Demet Akalın girince, magazin gündemi adeta alev aldı!

21.04.2025 08:42
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Geçtiğimiz günlerde Bambaşka Sohbetler programına konuk olan Bestemsu Özdemir yine ve yeniden yüzünde herhangi bir estetik müdahale olmadığını iddia etti. Daha önce de estetik inkarıyla dillere düşen Özdemir'in yıllar önceki doğal hali sosyal medyanın diline düştü.. Sakarya Fırat, İçerde, Kara Para Aşk gibi projelerde yer alan n ve son olarak Kirli Sepeti'nde izlediğimiz Bestemsu Özdemir, sergilediği oyunculuk performansının yanı sıra yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor.

Demet Akalın'dan Bestemsu Özdemir'e estetik göndermesi
Bestemsu Özdemir'in estetiksiz hali

"ESTETİK YOK" İDDİALARI SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Katıldığı bir programda hakkında çıkan estetik iddialarına açıklık getiren Özdemir, "Dişlerimi yaptırdım, şu dört dişimi... O da dudağımı döndürdü tabii. Üst dudağım. Onu da ben istedim zaten" sözleriyle dikkat çekti. Sunucu Ceyda Düvenci'nin "Estetiğin var mı?" sorusuna, "Yok, sadece dişlerimi yaptırdım. Zaten canlı görenler estetik olmadığımı anlıyor" cevabını veren güzel oyuncunun açıklamaları sosyal medyada viral oldu.

Demet Akalın'dan Bestemsu Özdemir'e estetik göndermesi

Ancak asıl fırtına, bu röportajın sosyal medyada tiye alınmasıyla koptu. Takipçilerini güldüren videolarıyla tanınan Miray Akovaligil, Özdemir'in açıklamasını esprili bir şekilde canlandırdı.

Demet Akalın'dan Bestemsu Özdemir'e estetik göndermesi

Video kısa sürede binlerce beğeni alırken, sürpriz bir yorum da Demet Akalın'dan geldi! Akalın, videonun altına "Şu soldaki küçük foto kim? Bu kız kendi başına lastik değiştiriyor ama lütfen ya" yorumunu bırakarak hem güldürdü hem de estetik polemiğine kendi tarzında dahil oldu.

Demet Akalın'dan Bestemsu Özdemir'e estetik göndermesi

Sosyal medya ikiye bölünmüş durumda: Kimileri Bestemsu'ya destek verirken, kimileri değişimin sandığı kadar "doğal" olmadığını düşünüyor.

Demet Akalın\'dan Bestemsu Özdemir\'e estetik göndermesi
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Son Dakika Magazin Demet Akalın'dan Bestemsu Özdemir'e estetik göndermesi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Abuzer Kadayıf:
    Kıskanıyorlar kızı 8 3 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Bizim millette bi çekememezlik bi çekememezlik aldı başını gitti baya 6 3 Yanıtla
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