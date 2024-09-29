Demet Akalın'ın başı kiracısıyla dertte: Adam çöktü evime ya - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Demet Akalın'ın başı kiracısıyla dertte: Adam çöktü evime ya

Demet Akalın\'ın başı kiracısıyla dertte: Adam çöktü evime ya

Beklenmedik çıkışlarıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın, şimdi de kiracısıyla yaşadığı sorun sebebiyle adından söz ettirdi. Akalın Etiler'deki evinde 5 bin TL'ye oturan kiracısını hedef göstererek, "Yaa bu evleri siz bedava oturun diye almadık arkadaş. Adam çöktü evime ya." paylaşımında bulundu.

29.09.2024 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, gayrimenkul yatırımlarıyla tanınsa da kiracısıyla yaşadığı sorunlarla gündeme geldi. Demet Akalın, Etiler'deki 1+1 evinin kiracısıyla sorunlar yaşadığını belirterek isyan etti. Mankenlik döneminde aldığı Etiler'deki evi için 5 bin TL kira bedeli alan Akalın bu durumdan şikayetçi oldu. Ünlü şarkıcı "Bugün bir yere gidiyorsun, dört kişiyle 3-4 bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor," diyerek durumu eleştirdi.

Demet Akalın'ın başı kiracısıyla dertte: Adam çöktü evime ya

"BU EVLERİ SİZ BEDAVA OTURUN DİYE ALMADIK"

Evin güncel kira değerinin 35 bin TL olduğunu vurgulayan Akalın, "Bu evleri siz bedava oturun diye almadık, arkadaş adam çöktü evime ya!" diyerek tepkisini dile getirdi.

Demet Akalın'ın başı kiracısıyla dertte: Adam çöktü evime ya

EVİ 1 SENE BOYUNCA ÜCRET ALMADAN ÖĞRENCİYE VERECEK

Akalın, sosyal medya üzerinden bir takipçisinin kiracısını çıkarmasıyla ilgili yaptığı paylaşımın altına, "Ben de benim bedavacıyı çıkartmak istiyorum. Üstelik öğrenciyi bedava oturtacağım 1 sene," şeklinde bir yorumda bulundu. Canlı yayında kiracı hakkında konuşmasının ardından, kiracının emlakçıya giderek "Zam yapacaktım, vazgeçtim" dediğini ekledi. Avukatını devreye soktuğunu belirten Akalın, ne yaptıysa sorunu çözemedi.

Demet Akalın, Magazin, kiracı, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Akalın'ın başı kiracısıyla dertte: Adam çöktü evime ya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • Mahmut Karakuş:
    normal olması gerekeni veriyor adam boş yapma, 35bine saray mı sanki 41 153 Yanıtla
    Yusuf cihan:
    Etiler kuşbeyinli 35 bin eder 1 0
    Yaşar Koldemir:
    Sen veriyormuş bes binlirata kiraya.isiniz gücünüz beleşe konmak.. 0 0
    Alper Elma:
    5 bine kiramı var Güneydoğu'da köy evi bile yok mahoo 0 0
  • Ankara null:
    demet cok hakli okdr cokki bu olay devlet bnm yanimda diye cikmiyorlar 97 23 Yanıtla
    Mert GİRGİN:
    Ulan ne devletinden bahsediyorsun, insanlar kurallara gore oturuyor, tefe tufe denen bir sey var onun altinda zaten yapamiyorsun, ac gozlu insanlar… 0 0
  • Nurrahman Kocak:
    Bakalim öbür tarafa kefenden baska ne gotureceksin demet 23 78 Yanıtla
    Oğuz Özen:
    Sen gittin galiba nurahman? 0 0
  • Mehmet Kaynar:
    35 BİN TL DEĞERİNİ NERDEN ALDIN NEYE GÖRE ALDIN. AMERİKA VE AVRUPA DAKİ KİRA DEĞERLERİNDEN ALDINSA VE ARA SIRA ORDAKİ EVİN KİRASINI VERMEYE ÇALIŞIYORSAN. O ÜLKEDE ÇALIŞIP GELEN GELİRİNLE KİRANI ÖDERSİN. BU ÜLKEDE DAYATMALI KİRA YÜKSELTEMEZSİN. ÖZELLİKLE SEN VE SENİN GİBİLER YÜZÜNDEN ÜLKE GELİR DAĞILIMI ALT ÜST OLDU. DEVLETE BURDAN SESLENİYORUM. İKİNCİ EVİ OLANDAN YÜZDE 60 GELİR VERGİSİ DAHA FAZLA EVİ VE İŞ YERİ OLANDAN YÜZDE 75 GELİR VERGİSİ MÜTLAKA ALINMASI LAZIM Kİ BİR NEBSİ EŞİTLENSİN. 30 56 Yanıtla
    Sk 06:
    çok konuşacağını birtane alsaydın 0 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:34 Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı
23:23 Hizbullah’ta Nasrallah’ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi
22:54 Kabine, yarın toplanıyor Masada kritik konu başlıkları var Kabine, yarın toplanıyor! Masada kritik konu başlıkları var
21:55 8 gün resmen buhar olmuş Narin’in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı 8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı
12:43 Muslera’dan kafa karıştıran paylaşım Herkes aynı yorumu yapıyor Muslera'dan kafa karıştıran paylaşım! Herkes aynı yorumu yapıyor
12:30 Nasrallah’tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı Komutan Nebil Kaouk öldürüldü Nasrallah'tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı! Komutan Nebil Kaouk öldürüldü
12:02 Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali’ne damga vurdu Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu
11:02 Tonlarca bombayla hedef alındı Nasrallah’ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı
10:59 Düğünde paralar valize sığmadı Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı Düğünde paralar valize sığmadı! Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı
10:46 Şimşek’ten vatandaşlara uyarı: ’Kredi kartı geçmiyor’ diyen işletmeleri hemen ihbar edin Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin
10:30 Nasrallah’ı öldüren operasyonun detayları netleşti 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar
10:26 Bülent Ersoy’un Ahu Tuğba’nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı Bülent Ersoy'un Ahu Tuğba'nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı
10:13 Yazılım hatası pahalıya patladı 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
10:00 Ronaldo, İspanya’daki oteli için iş ilanı verdi Maaş 90 bin TL’yi buluyor Ronaldo, İspanya'daki oteli için iş ilanı verdi! Maaş 90 bin TL'yi buluyor
09:16 Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 05:34:45. #1.11#
SON DAKİKA: Demet Akalın'ın başı kiracısıyla dertte: Adam çöktü evime ya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement