Demet Özdemir, boşanma sonrası tatilde sualtı pozları verdi - Son Dakika
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Demet Özdemir, boşanma sonrası tatilde sualtı pozları verdi

05.06.2023 09:51

Oyuncu Demet Özdemir, boşandıktan sonra kız arkadaşıyla tatile çıktı ve Instagram hesabından beyaz bikinisiyle suyun altında pozlar verdi. Paylaşımına birçok ünlü isimden yorum ve 620 binden fazla beğeni geldi.

Geçtiğimiz sene ağustos ayında Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturan Demet Özdemir'in mutluluğu kısa sürdü. Evliliklerinde sorun yaşayan ikili, geçtiğimiz ay tek celsede boşandı. Başrol olduğu Adım Farah dizisinin sezon finali çekimlerini de tamamlayan oyuncu, kız arkadaşıyla tatile çıktı.

SUYUN ALTINDA POZ VERDİ

Kız arkadaşlarla tatil yapan ve sık sık Instagram hesabından paylaşım yapan güzel oyuncu, son olarak beyaz bikinisiyle havuza girerek suyun altında pozlar verdi. O anları Instagram hesabından yayınlayan oyuncu "Nefes ver" notunu yazdı.

Demet Özdemir'in paylaşımına Şahika Errcümen, Bora Cengiz, Selin Ciğerci ve Yasemin Şefkatli'den yorum gelirken 620 binden fazla da beğeni geldi.

Boşanma sonrası soluğu tatilde alan Demet Özdemir, sualtı pozlarıyla hayran bıraktı
Boşanma sonrası soluğu tatilde alan Demet Özdemir, sualtı pozlarıyla hayran bıraktı
Boşanma sonrası soluğu tatilde alan Demet Özdemir, sualtı pozlarıyla hayran bıraktı
Boşanma sonrası soluğu tatilde alan Demet Özdemir, sualtı pozlarıyla hayran bıraktı
YORUMLAR
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Demet Özdemir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Özdemir, boşanma sonrası tatilde sualtı pozları verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demet Özdemir, boşanma sonrası tatilde sualtı pozları verdi - Son Dakika
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