Demet Özdemir'den Aşk Hakkında Çarpıcı Açıklamalar - Son Dakika
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Demet Özdemir'den Aşk Hakkında Çarpıcı Açıklamalar

Demet Özdemir\'den Aşk Hakkında Çarpıcı Açıklamalar
02.08.2025 10:20
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Eşref Rüya'nın yıldızı Demet Özdemir, aşkı ve Nisan karakterini değerlendirdi.

KANAL D'nin geçtiğimiz sezona damga vuran yapımlarından Eşref Rüya'nın yıldızları yaz tatilinde de parlamaya devam ediyor. Yeni yayın dönemi öncesi yakından takip edilen isimlerin başında, dizide şarkıcı Nisan karakterine hayat veren Demet Özdemir geliyor. Eşref Rüya için kendi sesiyle seslendirdiği şarkılar, oyunculuk performansı ve güzelliği konuşulmaya devam eden başarılı isimden çarpıcı açıklamalar geldi. Yeni sezon için enerji toplayan Özdemir, Eşref Rüya için "Eşref ve Nisan'ın aşkı beni içine çekti" derken, özel hayatında aşka bakışını ise "Aşkın kısa süre sürmesi kıymetli" sözleriyle ifade etti.

'NİSAN BİLDİĞİM YERDEN GELDİ'

Eşref Rüya'nın başarısı sonrası tüm gözlerin üzerine çevrildiği Demet Özdemir, InStyle'ın ağustos sayısına kapak oldu. Yaz dönemi için "Daha çok dinlenme odaklıyım. Yeni sezon için biraz enerji toplamaya çalışıyorum" diyen güzel oyuncu, Eşref Rüya'nın yeni sezonuna ve Nisan karakterine dair sorulara da yanıt verdi. Yeni sezonda karakterinin daha da derinleşeceğini umduğunu belirten Özdemir, "Nisan'ın mücadeleci ruhu ve İstanbul gibi bir yerde kardeşini okutmaya çalışması, aynı zamanda kendi kariyerini de inşa etme çabası beni çok etkiledi. Biraz da bildiğim bir yerden geldi" dedi.

'PİŞMESİ BEKLENEN BİR AŞK BU'

Demet Özdemir, Eşref ve Nisan'ın aşkına dair, "Uzun zamandır bilmediğimiz, bence yeni kuşağın çok deneyimlemediği, daha uzaktan, daha hayal kurarak, pişmesi beklenen bir aşk bu. Bu da beni çekti" ifadesini kullandı. Kendi aşka bakışını ise şu sözlerle özetledi: "Bence aşkın kısa sürmesi kıymetli. Aşkı sevgiden ayıran da bu olmalı. Sevgi uzun vadeli bir şey. Ama aşk dediğimiz şey kimya ve merakla, elde edememekle, enerjiyi tüketememekle alakalı. Eğer aşk uzun sürseydi, sevgi nasıl bu kadar önemli olurdu hayatımızda?"

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni sezonda yeni bölümleriyle yine Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Demet Özdemir'den Aşk Hakkında Çarpıcı Açıklamalar - Son Dakika

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