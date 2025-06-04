Demet Özdemir\'den baba ocağına duygusal ziyaret

Dans sahnesinden televizyon ekranlarına uzanan yolculuğunda geniş bir hayran kitlesi edinen Demet Özdemir, oyunculuk kariyerindeki başarısını her geçen gün bir adım daha ileri taşıyor. Romantik komedilerin enerjik yüzü, dramaların ise derinlikli karakterlerine hayat veren Özdemir, şimdilerde Kanal D'nin sevilen yapımı Eşref Rüya dizisinde "Nisan" karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

BAYRAM ZİYARETİ İÇİN MEMLEKETİNE GİTTİ

Ekranların sevilen ismi, yoğun set temposuna kısa bir ara vererek memleketine gitti. Ailesini ziyarete giden Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla takipçilerini hem gülümsetti hem de duygulandırdı. Babasıyla çekildiği bir fotoğrafı Instagram hesabında paylaşan oyuncu, gönderisine "Biraz dut, biraz kiraz ve baba kucağı" notunu düştü.

Doğallığı ve samimiyetiyle dikkat çeken paylaşım kısa sürede büyük beğeni toplarken, hayranları Özdemir'in aile bağlarına verdiği önemi bir kez daha takdir etti. Güzelliği kadar içtenliğiyle de öne çıkan başarılı oyuncu, hem ekran performansıyla hem de gerçek hayattaki sıcak tavırlarıyla gönülleri fethetmeye devam ediyor.