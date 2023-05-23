Demet Özdemir, eski eşi Oğuzhan Koç'un evinden çıkarken görüntülendi - Son Dakika
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Demet Özdemir, eski eşi Oğuzhan Koç'un evinden çıkarken görüntülendi

23.05.2023 11:56

Oyuncu Demet Özdemir, 8 Mayıs'ta 5 aylık evliliğini tek celsede bitirdiği Sanatçı Oğuzhan Koç'un evinden çıkarken görüntülendi. Elindeki kağıtlarla dikkat çeken güzel oyuncu, "Birkaç bir şeyimiz kalmış onları aldım aynen prosedürler vardı. Oğuzhan'la konuştuk, bizim hiçbir zaman aramız bozulmamıştı" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sene 28 Ağustos'ta görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti 8 Mayıs'ta 5 aylık evliliğini tek celsede bitirmişti. Birbirinden hiçbir şey talep etmeyen çift, arkadaşlıklarını devam ettirme kararı aldı. Özdemir ise dün Koç'un evinden çıkarken görüntülendi.

KALAN EŞYALARINI ALDI

Evini terk eden Demet Özdemir, eski eşi Oğuzhan Koç'un evinden çıkarken kendisini bekleyen basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Magazin Tadı tarafından görüntülenen oyuncu, evde kalan eşyalarını almak için geldiğini ve Koç ile sohbet ettiklerini söyledi. Elindeki kağıtlarla dikkat çeken Özdemir, "Birkaç bir şeyimiz kalmış onları aldım aynen prosedürler vardı" dedi. Muhabirlerin "Oğuzhan Koç da evde onunla da konuştunuz galiba?" demesi üzerine gülerek karşılık veren oyuncu, "Anlatacağımı düşünmüyorsunuz herhalde. Hiçbir zaman aramız bozulmadı" şeklinde konuştu.

Demet Özdemir, 2 hafta önce boşandığı Oğuzhan Koç'un evinden çıkarken görüntülendi
Demet Özdemir, 2 hafta önce boşandığı Oğuzhan Koç'un evinden çıkarken görüntülendi
Demet Özdemir, 2 hafta önce boşandığı Oğuzhan Koç'un evinden çıkarken görüntülendi
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Demet Özdemir, 2 hafta önce boşandığı Oğuzhan Koç'un evinden çıkarken görüntülendi Demet Özdemir, 2 hafta önce boşandığı Oğuzhan Koç'un evinden çıkarken görüntülendi

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Özdemir, eski eşi Oğuzhan Koç'un evinden çıkarken görüntülendi - Son Dakika


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