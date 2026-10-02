Demet Özdemir Paris gecelerinde! Siyah minili pozunu peş peşe paylaştı - Son Dakika
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Demet Özdemir Paris gecelerinde! Siyah minili pozunu peş peşe paylaştı

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Demet Özdemir Paris gecelerinde! Siyah minili pozunu peş peşe paylaştı
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Demet Özdemir, Paris Moda Haftası'nda siyah mini elbiseyle verdiği gece pozuyla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun kısa saçları ve kombini olay oldu.

Demet Özdemir, Paris Moda Haftası kapsamında 1 Ekim'de düzenlenen Balenciaga İlkbahar/Yaz 2027 defilesine katıldı. Oyuncu, etkinlikte süet gömlek ve jean tercih ederken kısa saçlarıyla da dikkatleri üzerine çekmişti. Bu kez bambaşka pozlar geldi.

Demet Özdemir Paris gecelerinde! Siyah minili pozunu peş peşe paylaştı

BU KEZ SİYAH MİNİYİ TERCİH ETTİ

Paris'ten paylaşımlarını sürdüren Özdemir, Instagram hesabının hikâye bölümünden yeni bir karesini takipçileriyle paylaştı. Gece saatlerinde çekilen fotoğrafta siyah mini elbise, siyah çorap ve topuklu ayakkabı tercih eden oyuncu, objektif karşısında poz verdi.

Demet Özdemir Paris gecelerinde! Siyah minili pozunu peş peşe paylaştı

PARİS'TEN YENİ KARE

Özdemir'in Paris Moda Haftası'ndaki gündüz kombini bugün birçok magazin sitesinde haber olurken, oyuncu yeni paylaşımında bu kez tamamen siyah bir stille kamera karşısına geçti.

Demet ÖzdemirMagazinParisSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Linyitspor43 Linyitspor43:
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SON DAKİKA: Demet Özdemir Paris gecelerinde! Siyah minili pozunu peş peşe paylaştı - Son Dakika
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