Demet Özdemir sezonun yorgunluğunu sıcak kumsalda atıyor

Son yılların en dikkat çeken oyuncularından biri olan Demet Özdemir, başarılı kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrolünü Çağatay Ulusoy ile paylaştığı Eşref Rüya dizisinde canlandırdığı "Nisan" karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncu, şimdi ise yaz tatilinden yaptığı paylaşımlarla konuşuluyor.

33 yaşındaki güzel oyuncu, yoğun iş temposunun ardından yaz sezonunu deniz ve güneş eşliğinde dinlenerek geçiriyor. Sosyal medya hesaplarından yaptığı tatil paylaşımlarıyla dikkat çeken Özdemir, son olarak sahilden çektiği bir selfie'yi takipçileriyle paylaştı. Desenli bikinisi, boynuna bağladığı bandanası ve güneşli havaya eşlik eden içten gülümsemesiyle verdiği poz, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Doğal güzelliğiyle ön plana çıkan Özdemir, sade ve samimi duruşuyla yaz enerjisini adeta ekranlara taşıdı. Paylaşımları, hayranları tarafından "yazın en içten gülümsemesi", "doğallığın tanımı" gibi yorumlarla karşılık buldu.