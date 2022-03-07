Demet Özdemir ve Tuba Büyüküstün'den Ahmet Hakan'a sağlı sollu salvolar: Hadsiz! Saygılı ol! - Son Dakika
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Demet Özdemir ve Tuba Büyüküstün'den Ahmet Hakan'a sağlı sollu salvolar: Hadsiz! Saygılı ol!

07.03.2022 13:53
Demet Özdemir ve Tuba Büyüküstün'den Ahmet Hakan'a sağlı sollu salvolar: Hadsiz! Saygılı ol!

Hazal Kaya'nın Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisindeki performansını beğenmeyen Ahmet Hakan yazdığı köşe yazısıyla tepki çekti. Oyuncu Tuba Büyüküstün de Ahmet Hakan'a sert çıktı.

Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde başrol oynayan Hazal Kaya'nın oyunculuğunu beğenmeyen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan köşesinde sert ifadeler kullandı. "Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" başlıklı yazısıyla gündem olan Ahmet Hakan'a Demet Özdemir ve Tuba Büyüküstün sert yanıtlar verdi.

Hazal Kaya da yazıya "Senin fikrinin ne önemi var vasat herif" notuyla tepki göstermişti:

Demet Özdemir ve Tuba Büyüküstün'den Ahmet Hakan'a sağlı sollu salvolar: Hadsiz! Saygılı ol!

Hazal Kaya'nın Ahmet Hakan'a "Bazılarının eleştirinin adaletine dair terazisi kaymış da olabilir. Ama teraziniz kayarken bedenime, varlığıma nefret içerikli yorumlar yapamazsınız. Haddiniz değil!" sözlerinin ardından oyuncu Tuba Büyüküstün de bir paylaşım yaptı.

"NEDEN AHMET HAKAN OKUMUYORUM?"

Oyuncu paylaşımdan şunları yazdı: "Neden Ahmet Hakan okumuyorum? Yazılarında kendine yetememişliği çok hissediliyor. Eleştiri adı altında hadsizliğe harcayacak vaktim yok. Yıllardır üslup konusunda kendini geliştiremediğini düşünüyorum."

DEMET ÖZDEMİR: SAYGILI OLUN

Demet Özdemir ve Tuba Büyüküstün'den Ahmet Hakan'a sağlı sollu salvolar: Hadsiz! Saygılı ol!

Demet Özdemir ise "Eleştirinin ne demek olduğunu biliyoruz ama üzgünüm hakarete alıştıramazsınız , normalmiş gibi emekleri hiçe sayıp karşınızdaki insanı küçümseyemezsiniz! Saygılı olun olun ki siz saygıyla karşılanın! Hazal Kaya için sıraladığınız 5 maddeyi kınıyorum. Yazık!" diye yazdı.

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Ahmet Hakan'ın 'Oyunculuğundan nefret ediyorum' dediği Hazal Kaya'dan sert çıkış: Senin fikrinin ne önemi var vasat herif Ahmet Hakan'ın 'Oyunculuğundan nefret ediyorum' dediği Hazal Kaya'dan sert çıkış: Senin fikrinin ne önemi var vasat herif Ahmet Hakan 'Nefret Ediyorum' Dedi! Hazal Kaya Cevap Verdi Ahmet Hakan 'Nefret Ediyorum' Dedi! Hazal Kaya Cevap Verdi

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Son Dakika Magazin Demet Özdemir ve Tuba Büyüküstün'den Ahmet Hakan'a sağlı sollu salvolar: Hadsiz! Saygılı ol! - Son Dakika


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