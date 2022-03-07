Demet Özdemir ve Tuba Büyüküstün'den Ahmet Hakan'a sağlı sollu salvolar: Hadsiz! Saygılı ol! - Son Dakika

Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde başrol oynayan Hazal Kaya'nın oyunculuğunu beğenmeyen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan köşesinde sert ifadeler kullandı. "Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" başlıklı yazısıyla gündem olan Ahmet Hakan'a Demet Özdemir ve Tuba Büyüküstün sert yanıtlar verdi.

Hazal Kaya da yazıya "Senin fikrinin ne önemi var vasat herif" notuyla tepki göstermişti:

Hazal Kaya'nın Ahmet Hakan'a "Bazılarının eleştirinin adaletine dair terazisi kaymış da olabilir. Ama teraziniz kayarken bedenime, varlığıma nefret içerikli yorumlar yapamazsınız. Haddiniz değil!" sözlerinin ardından oyuncu Tuba Büyüküstün de bir paylaşım yaptı.

"NEDEN AHMET HAKAN OKUMUYORUM?"

Oyuncu paylaşımdan şunları yazdı: "Neden Ahmet Hakan okumuyorum? Yazılarında kendine yetememişliği çok hissediliyor. Eleştiri adı altında hadsizliğe harcayacak vaktim yok. Yıllardır üslup konusunda kendini geliştiremediğini düşünüyorum."

DEMET ÖZDEMİR: SAYGILI OLUN

Demet Özdemir ise "Eleştirinin ne demek olduğunu biliyoruz ama üzgünüm hakarete alıştıramazsınız , normalmiş gibi emekleri hiçe sayıp karşınızdaki insanı küçümseyemezsiniz! Saygılı olun olun ki siz saygıyla karşılanın! Hazal Kaya için sıraladığınız 5 maddeyi kınıyorum. Yazık!" diye yazdı.