Deniz Akkaya, devlet korumasındaki kızının velayetini babasına verdi - Son Dakika
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Deniz Akkaya, devlet korumasındaki kızının velayetini babasına verdi

Deniz Akkaya, devlet korumasındaki kızının velayetini babasına verdi

Deniz Akkaya, bir süredir devlet korumasında olan kızı Ayşe'nin velayetini babaya verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Akkaya, ''Oraya girişi de çıkışı da benim iznimle oldu. Yine benim iznimle babaya teslim edilecek. Aksi haber yapanların içinden testereyle geçerim'' dedi.

14.06.2024 16:07
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Eski model Deniz Akkaya'nın geçtiğimiz günlerde evde tartıştığı için devlet korumasına alınan 15 yaşındaki kızı Ayşe, bir süredir devlet korumasında. Akkaya, kızının velayetini yaz tatilini birlikte geçirmesi için babaya verdi.

"KIZIN BAŞINA BELA OLDU DEĞİL Mİ?"

X hesabından yaptığı paylaşımda kızının velayetini kendi isteğiyle verdiğini söyleyen Deniz Akkaya, şu ifadeleri kullandı: "İlahi adalet. Tam 15 senedir bir kez yaz tatiline götürmediğin kızını tamamen bana olan takıntından yer bulup açtığın içi bomboş davalar nedeniyle tatile çıkarmak zorunda kaldın. Her yaz olduğu gibi üstünden atmak için 'Programım müsait mi bakacağım' diyerek aylarca telefonuna çıkmadığın kızın başına bela oldu değil mi?"

"İÇİNDEN TESTEREYLE GEÇECEĞİM"

"Tek velayet hakkı bende, söz hakkı da ben de olduğu için bu yaz babasıyla geçirecektir diyerek benim iznimle babaya teslim ediliyor. Yani dangalak dangalak yorum yapanlar çocuğun oraya girişi de çıkışı da benim iznimle oldu. Aksi bir haber yapan herkesin içinden testereyle geçeceğim. Bunların hepsi resmi evraklı izinler."

"İÇLER ACISI BİR BABA MÜSVEDDESİ"

"Kızımın halen telefon şifresini vermediğini hatırlatmak isterim ikinci telefonda bulduk biliyorsunuz. O konuyla ilgili yapacaklarımız ayrı konu. Ancak utanmadan hala bana dil uzatan kepazelerin içinden geçmem dışında, size belki yüzünüz kızarır diye her sene çocuğu ödemediği okul paralarını annesine ödetmeye çalışırken nasıl yalvarttığında belgesini paylaşıyor olacağım. Bundan sonra saklamak yok. Saklaya saklaya yaptığınız paralı haberlerle olayı siz buraya getirdiniz. Bu telefonun şifresi kapanmadan önce aldığım görüntülerden bir tanesi. İçler acısı bir baba müsveddesi. Bana dil uzatırken bu mesaj aklınıza gelsin olur mu.

"ÖDEMESİ GEREKEN NAFAKALARI 16 SENEDİR ÖDEMİYOR"

"Nagehan Alçı sevin sevmeyin, bugünkü mesajlarını okuyorum. Benzer işler. Bakın tekrar ediyorum ideolojisini sevmeyebilirsiniz ama annelik kısmı ayrı bir konudur. Bu ülkede bu adamlar kadının ayakta durmasını hazmedemiyor, ve çocukları kullanmaktan saniye geri kalmıyorlar. Bu yorum kendi olayım için yapılmış bir yorumdur. Kendi ödemesi gereken nafakaları 16 senedir ödemediği gibi bir de utanmadan çocuğuyla annen ödesin sonra ben bakarım pazarlığı yapan babayı iyi tanıyın. Bundan sonraki süreçte bambaşka bir yola girdim saniye saniye bu rezilliği sizle paylaşacağım ki belki de Türk medeni kanununda bu konuyla ilgili yeni yaptırımlar gelir."

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Son Dakika Magazin Deniz Akkaya, devlet korumasındaki kızının velayetini babasına verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Sagamore: boş teneke depremde bir şeyler yapmaya çalışan haluk un ahı tuttu galiba 13 0 Yanıtla
  • Ali null: DENİZ TANKINAN GİRER VİNÇLE ÇIKARIM DE TESTERE NE SEN İŞİNİ BİLİN DENİİZ 4 1 Yanıtla

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