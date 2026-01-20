Deniz Akkaya tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Deniz Akkaya tutuklandı

Deniz Akkaya tutuklandı
20.01.2026 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski manken Deniz Akkaya, sunucu Seda Akgül hakkında verilen koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında hükmedilen 3 günlük zorlama hapis cezasının kesinleşmesi üzerine tutuklandı. Akkaya, cezasını çekmek üzere Burhaniye Cezaevi'ne gönderildi.

Mahkeme, Deniz Akkaya'ya Seda Akgül'e yönelik verilen tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsi cezası vermişti. Akkaya'nın bu karara yaptığı itiraz reddedilince ceza kesinleşti.

BURHANİYE CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİ

Kararın kesinleşmesinin ardından tutuklanan Akkaya'nın, Burhaniye Cezaevi'nde 3 günlük zorlama hapsini infaz ettiği öğrenildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Deniz Akkaya'nın sosyal medya hesabında paylaşımların sürmesi dikkat çekerken, hesabın bir yakını tarafından kullanıldığı iddiaları gündeme geldi.

NE OLMUŞTU?

Sunucu Seda Akgül ile Deniz Akkaya arasında bir süredir devam eden anlaşmazlık yargıya taşınmıştı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların ardından Akgül, Akkaya'nın kendisine hakaret, tehdit ve kişilik haklarına saldırı içeren paylaşımlar yaptığını belirterek mahkemeye başvurmuştu.

Dosyayı inceleyen mahkeme, Seda Akgül lehine karar vererek Deniz Akkaya hakkında 2 ay süreyle tedbir kararı uygulanmasına hükmetmiş, Akkaya'nın sosyal medya da dahil olmak üzere hiçbir iletişim aracıyla Akgül'e yönelik paylaşım yapmasını yasaklamıştı.

Ancak Akkaya'nın bu karara uymadığı, Akgül'e yönelik paylaşımlarına devam ettiği tespit edildi. İhlalin belirlenmesi üzerine dosya yeniden ele alındı ve mahkeme, 6284 sayılı Kanun kapsamında Deniz Akkaya'ya 3 gün zorlama hapis cezası verdi. Cezanın kesinleşmesiyle birlikte Akkaya cezaevine gönderildi.

Deniz Akkaya, Seda Akgül, Cezaevi, Magazin, Ünlüler, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Magazin Deniz Akkaya tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sami Göksu Sami Göksu:
    herşeyin bedeli var 3 kuruş luk dünyada neyi paylaşamıyoruz anlamıyorum toplum olarak iyi yerlere gitmiyoruz ne oldu insanlığa kainatı yok edecek insanlık olacak bu anlaşıldı 11 0 Yanıtla
  • Hasan polat Hasan polat:
    bu kadini oldum olasi hic ama hic sevmedim ne is yapar bilen var mi 10 0 Yanıtla
    Doğrucu zırto Doğrucu zırto:
    başkan, etrafta o kadar işsiz güçsüz insan varken sen Deniz akkaya'ya mı takıldın? sonuçta bu kadın manken. 5 yıl önce yakından gördüm. Sana da tavsiye ederim 1 1
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:24
Fuhuş iddialarına Bahçeli’den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
Fuhuş iddialarına Bahçeli'den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
10:43
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi Haritaya dikkatli bakın
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
10:28
Özel jetteki Ayşe Sağlam’ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
09:31
Tom Barrack’ın oyunu ABD’nin “gizli“ vaatleri Suriye’de kaos getirdi
Tom Barrack'ın oyunu! ABD'nin "gizli" vaatleri Suriye'de kaos getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 12:13:24. #7.11#
SON DAKİKA: Deniz Akkaya tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.