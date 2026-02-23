Deniz Baysal ilk kez anlattı: Benim için ani oldu, hikaye gereği çıkarıldım

TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Taşacak Bu Deniz' dizisinde canlandırdığı Esme karakteriyle gündemde olan Deniz Baysal, İbrahim Selim'in programına konuk olarak kariyerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Teşkilat dizisinin ilk üç sezonunda başrol oynayan ancak dördüncü sezonda kadroda yer almayan Baysal'ın ayrılığı o dönemde izleyiciler tarafından merak edilmişti. Ünlü oyuncu, projeden kendi isteğiyle değil, senaryo gereği ve ani bir kararla çıkarıldığını söyledi.
Ayrılık sürecinin kendisinde duygusal bir boşluk yarattığını belirten Baysal, "1,5 sene o boşluğu hissettim. Üst üste 3 sezon bir işte yer alıyorsun, son dakika iptal oluyor. Benim için ani oldu, hikaye gereği çıkarıldım. Hazırlamamıştım kendimi" ifadelerini kullandı.
