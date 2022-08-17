Binlerce kişi Akkonak'ta filmi keyfi yaşadı - Son Dakika
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Binlerce kişi Akkonak'ta filmi keyfi yaşadı

17.08.2022 11:42
Binlerce kişi Akkonak'ta filmi keyfi yaşadı

Denizli'de, Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Açık Hava Sinema Geceleri', bu kez Akkonak Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Denizli'de, Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Açık Hava Sinema Geceleri', bu kez Akkonak Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Sizlerle bir arada olmak bizlere büyük bir enerji, heyecan ve mutluluk veriyor. Bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim" dedi.

Merkezefendi Belediyesi kültür ve sanat faaliyetleri çerçevesinde 'Açık Hava Sinema Geceleri' düzenlemeye devam ediyor. Daha önce Karaman Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlik bu kez Akkonak Mahallesi'nde yapıldı. Sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği programda Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı, Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Barış Yıldız, Devrim Yakut ve Erdal Tosun gibi isimlerin rol aldığı 'Düğün Dernek 2' filmi beyaz perdeye yansıtıldı.

Aileleriyle birlikte açık hava sinemasını izlemek üzere Hacı Hasan Ali Kömürcüoğlu Ortaokulu bahçesini dolduran Merkezefendililere, nostalji atmosfer yaratılması adına patlamış mısır ve gazoz ikramında da bulunuldu. Etkinlik alanına kurulan dev ekranda sinemanın en güzel filmlerini nostaljik bir ortamda izleme şansını bulan vatandaşlara Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da eşlik etti.

"Halkımızın yoğun katılımı bizleri mutlu ediyor"

Nostaljik bir ortamda mahalleliyle film izleme keyfi yaşadıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Sizlerle bir arada olmak bizlere büyük bir enerji, heyecan ve mutluluk veriyor. Bugün burada bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Bu güzel yaz akşamında hep birlikte keyifli güzel bir vakit geçireceğiz. Güzel projelerle karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Önceden mahallelerimizde keyifli sinema günleri ve geceleri olurdu. Bu geleneği ilçemizde devam ettirmek istiyoruz. Mahalle halkını kaynaştırmak ve bizler ile birlikte bir arada olmasını sağlamak adına bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Merkezefendili hemşerilerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Binlerce kişi Akkonak'ta filmi keyfi yaşadı - Son Dakika

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