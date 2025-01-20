Denizli'de Ses Yarışması Başladı - Son Dakika
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Denizli'de Ses Yarışması Başladı

Denizli\'de Ses Yarışması Başladı

Denizli Emniyeti, 'Sesimiz Emniyette' yarışmasına başvuruları 23 Şubat 2025'e kadar alıyor.

20.01.2025 09:34
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DENİZLİ (İHA) – Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sesimiz Emniyette" ödüllü ses yarışmasına müracaatlar başladı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıldönümü münasebetiyle, "Sesimiz Emniyette" ödüllü ses yarışması düzenledi. Bugünden itibaren 23 Şubat 2025 tarihine kadar başvuruların devam edecek olduğu yarışmada, dereceye giren isimlere çeşitli hediyeler verileceği açıklandı. Düzenlenen ses yarışmasının başvuruları formlarına Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ya da denizli.pol.tr web adresinin duyurular kısmından ulaşılabileceği ifade edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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