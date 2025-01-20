Denizli\'de Ses Yarışması Başladı

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DENİZLİ (İHA) – Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sesimiz Emniyette" ödüllü ses yarışmasına müracaatlar başladı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıldönümü münasebetiyle, "Sesimiz Emniyette" ödüllü ses yarışması düzenledi. Bugünden itibaren 23 Şubat 2025 tarihine kadar başvuruların devam edecek olduğu yarışmada, dereceye giren isimlere çeşitli hediyeler verileceği açıklandı. Düzenlenen ses yarışmasının başvuruları formlarına Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ya da denizli.pol.tr web adresinin duyurular kısmından ulaşılabileceği ifade edildi. - DENİZLİ