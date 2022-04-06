Derya Alabora, ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri açıkladı - Son Dakika
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Derya Alabora, ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri açıkladı

06.04.2022 09:59

YouTube'da platformunda yayınlanan Burada Neler Dönüyor Bi Bilsen programının bu haftaki konuğu oyuncu Derya Alabora oldu. Derya Alabora, sunucunun "Cinsel ilişkiye girdiğin en ilginç yer neresi?" sorusuna "Bir apartman girişi" yanıtını verdi.

Son olarak Kırmızı Oda dizisinde Dara'nın annesini oynayan başarılı oyuncu Derya Alabora, YouTube'da yayınlanan Burada Neler Dönüyor Bi Bilsen programına konuk oldu. Bütün sorulara tüm açıklı sözlülüğüyle cevap veren oyuncu, cinsel hayatıyla ilgili de konuştu.

"ERKEKLERE BAYILIYORUM"

Bu zamana kadar sayısız projede yer alan başarısıyla adından söz ettiren oyuncu, "Cinsel yönelimini sorguladığın oldu mu?" sorusuna "Erkeklere bayılıyorum. Bir erkek öğretisi doğrultusunda büyüdüm" cevabını verdi.

Derya Alabora'dan 'Cinsel ilişkiye girdiğin en ilginç yer?' sorusuna cevap

İLİŞKİYE GİRDİĞİ EN İLGİNÇ YERİ SÖYLEDİ

Derya Alabora, cinsel tercihiyle ilgili sorunun ardından cinsel ilişkiye girdiği en ilginç yeri de söyledi. Alabora, "Koli kestiğin (eşcinsel argosunda cinsel ilişki) en sıra dışı yer" sorusuna "Bir apartmanın girişi" dedi.

"İLİŞKİNİN UZUN SÜRMESİ İÇİN UFAK TEFEK ŞEYLERİN YAŞANMASI LAZIM"

Her soruya cevap veren oyuncu, "Hiç açık ilişki yaşadın mı?" sorusu üzerine sözlere şöyle devam etti: "Bu açık ilişki adı altında olmadan her zaman yapılan bir şey. Aldatmak en sevmediğim şey. Uzun ilişkilerde mutlaka bir şeyler oluyor. Olması gerekir. Zaten bunlar olmazsa o ilişki uzun sürmez. İlişki açık olduğu zaman bende olmaz. İnsanlar ufak tefek şeyler yaşayabilir ama açık etmeden. Bunun adını da aldatmak değil mola koyalım. Molalı ilişkiler yaşadım. Bunların söylenilerek yapılmasına karşıyım."

Derya Alabora'dan 'Cinsel ilişkiye girdiğin en ilginç yer?' sorusuna cevap
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Son Dakika Magazin Derya Alabora, ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri açıkladı - Son Dakika


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