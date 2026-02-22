Derya Uluğ'a doğum gününde sürpriz evlilik teklifi - Son Dakika
Derya Uluğ'a doğum gününde sürpriz evlilik teklifi

22.02.2026 01:56
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, doğum günü kutlamasında sevgilisi Asil Gök'ten evlilik teklifi aldı. Yaklaşık 10 yıldır birlikte olan çiftin bu mutlu anı, gecenin en özel anlarından biri oldu. Teklifi kabul eden Uluğ, sosyal medyada tebrik yağmuruna tutuldu.

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, yeni yaşını kutladığı özel gecede hayatının en anlamlı sürprizlerinden birini yaşadı. Uluğ'un yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Asil Gök, doğum günü kutlaması sırasında evlilik teklifinde bulundu.

ROMANTİK ANLAR YAŞANDI

Yakın dostlarının da bulunduğu kutlamada Asil Gök'ün diz çökerek yaptığı teklif, geceye damga vurdu. Büyük mutluluk yaşayan Derya Uluğ'un teklife "Evet" yanıtını verdiğini sosyal medya hesabında "I Said Yes" (Evet dedim) diyerek duyurdu.

Çiftin o anları davetliler tarafından alkışlarla karşılandı.

SOSYAL MEDYADA TEBRİK YAĞMURU

Özel geceden paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Hayranları ve sanat camiasından birçok isim çifte tebrik mesajları gönderdi.

Uzun süredir gözlerden uzak ancak istikrarlı bir ilişki sürdüren çiftin nikâh tarihine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Hayranları, düğün detaylarını merakla bekliyor.

Derya Uluğ'a doğum gününde sürpriz evlilik teklifi
