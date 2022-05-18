Destan dizisinde dün akşam neler yaşandı? Batuga mı, Obar mı galip geldi? - Son Dakika
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Destan dizisinde dün akşam neler yaşandı? Batuga mı, Obar mı galip geldi?

18.05.2022 09:36
Destan dizisinde dün akşam neler yaşandı? Batuga mı, Obar mı galip geldi?

Dün akşam yayınlanan bölümünde Batuga'yı kurtarmak için tehlikeden tehlikeye koşan Akkız hiç beklemediği biri ile karşılaştı. Aşk ve ölüm çıkmazında kalacak olan Akkız ve Batuga'yı bu sefer nasıl bir sonuç beklemektedir.

Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin başrolünde yer aldığı Destan dizisinde itbarakların saldırısını fırsat bilen Kaya, canını kurtardığı yetmezmiş gibi hem tahta geçmiş hem de Alpagu Han'ın bir daha saraya dönmemesi için oyunlar kurmuştu. Kaya'nın yaptığı bu hamleler başarılı olacak mı?

DESTAN DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER YAŞANDI?

Esir haldeyken bile Türk'ün yüceliğini gösteren Batuga, Obar'ı öldürmek için beklenmedik bir hamle yapmıştı. Bu hamle sonucunda kazanan Batuga mı olacak yoksa Obar mı oldu? Yüzlerce yıllık intikam için tekrar gün yüzüne çıkan İtbaraklar, atalarının intikamı için Gök Hanlığına saldırmış ve kırıp geçirmişlerdi.

Atalarının intikamı için Gök Hanlığına saldıran Obar; Alpagu Han'ı esir etmişti. Oğuz Han ve Barak Han'ın savaş meydanında karşı karşıya gelmesinden yüzlerce yıl sonra bu kez Alpagu ile Obar hangi şartlarda karşı karşıya gelecek?

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Destan'da bu akşam neler yaşanacak? Kazanan Batuga mı Obar mı olacak? Destan'da bu akşam neler yaşanacak? Kazanan Batuga mı Obar mı olacak?

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Son Dakika Magazin Destan dizisinde dün akşam neler yaşandı? Batuga mı, Obar mı galip geldi? - Son Dakika


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