Destan dizisinde dün akşam neler oldu? Batuga'ya bunu yapan ortaya çıkıyor mu? - Son Dakika
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Destan dizisinde dün akşam neler oldu? Batuga'ya bunu yapan ortaya çıkıyor mu?

23.02.2022 10:20
Destan dizisinde dün akşam neler oldu? Batuga'ya bunu yapan ortaya çıkıyor mu?

ATV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Destan dizisinde dün akşam heyecanlı sahneler yaşandı. Destan'ın merakla beklenen yeni bölümünde Aklını kaybetmiş gibi yaptıktan sonra anasını öldüren babasının yüzüne nasıl baktı? Batuga'yı kim sakat, kim dilsiz bıraktı?

DESTAN DİZİSİNDE DÜN AKŞAM NELER OLDU?

''Ben tanıdım baba. Bir gün sen de beni tanıyacaksın!''

Destan'ın merakla beklenen yeni bölümünde Atası Oğuz Han gibi avcunda kan pıhtısı ile doğan Batuga niye sakat kaldı?

Destan dizisinde dün akşam neler oldu? Batuga'ya bunu yapan ortaya çıkıyor mu?

Yıllarca adsız kalan han oğlu, 'gizli kahraman' anlamında ki Batuga adını nasıl aldı? Batuga'nın yaşadıklarının en zoru neydi?

Aklını kaybetmiş gibi yaptıktan sonra anasını öldüren babasının yüzüne nasıl baktı? Batuga'yı kim sakat, kim dilsiz bıraktı?

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Esra Erol'da ortalık karıştı! Ceylan kayınpederine saldırdı Esra Erol'da ortalık karıştı! Ceylan kayınpederine saldırdı Destan dizisinde bu akşam neler olacak? Batuga niye sakat kaldı? Destan dizisinde bu akşam neler olacak? Batuga niye sakat kaldı?

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Son Dakika Magazin Destan dizisinde dün akşam neler oldu? Batuga'ya bunu yapan ortaya çıkıyor mu? - Son Dakika


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