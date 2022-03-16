Destan dün akşam sevenleriyle buluştu! Batuga ve Akkız çeçek hastalığına çare bulabildi mi? - Son Dakika
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Destan dün akşam sevenleriyle buluştu! Batuga ve Akkız çeçek hastalığına çare bulabildi mi?

16.03.2022 11:28
Destan dün akşam sevenleriyle buluştu! Batuga ve Akkız çeçek hastalığına çare bulabildi mi?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Destan 15. bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Saat 20:00 itibariyle ekranlara gelen Destan yeni bölümünde Batuga ve Akkız, Kün Ata ile birlikte obayı kıran çeçek hastalığına çare aramaya başlarlar.

Destan dizisi ATV ekranlarında Salı akşamları izleyiciyle buluşuyor. Dikkat çekici oyuncu kadrosu ve nefes kesen senaryosuyla reyting rekorları kıran dizinin yeni bölümü dün akşam yayınlandı.

DESTAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dağ obasına da çeçek salgını bulaşınca, Akkız ve Batuga obada sıkışıp kalırlar. Batuga, Batı Gök Kağanlığı'nı işgal edip ülkeyi ikiye bölmek isteyen Balamir'i obadan salmaz ancak Balamir'in ordusu Dağ Obası'na saldırır! Akkız Balamir'i durdurmak için ne yapacak?

TEMUR'U BEKLEYEN BÜYÜK SÜPRİZ

Batuga ve Akkız, Kün Ata ile birlikte obayı kıran çeçek hastalığına çare aramaya başlarlar. Ölecekler mi? kalacaklar mı? Belli değilken Çolpan Han, Tılsım Bike'nin emanetlerini Batuga'ya verir. Batuga, Tılsım'ın savaş urbalarını ve kılıcını Akkız'ın taşımasını ister. Bu hareket, Akkız ile Batuga'yı iyice yakınlaştırır. Ama en yakınlaştıkları anda, obaya gelen hiç beklenmeyen biri, Akkız'ın doğru bildiği geçmişi hakkında çok şaşırtıcı bir bilgi getirir. Gerçekleri açıklamak için Alpagu Hanın önüne çıkan Temur büyük bir sürprizle karşılaşır.

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Destan'da bu akşam neler olacak? Temur'u bekleyen büyük sürpriz ne? Destan'da bu akşam neler olacak? Temur'u bekleyen büyük sürpriz ne? Destan 16. Bölüm Fragmanı | 'Eğer yalan derse o yapanı sağ çıkarmam bu obadan!' Destan 16. Bölüm Fragmanı | 'Eğer yalan derse o yapanı sağ çıkarmam bu obadan!'

Destan dizisi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Destan dün akşam sevenleriyle buluştu! Batuga ve Akkız çeçek hastalığına çare bulabildi mi? - Son Dakika


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