Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Diane Keaton, 79 yaşında hayatını kaybetti.
'The Godfather', 'Annie Hall' ve 'Something's Gotta Give' filmleriyle tanınan Amerikalı oyuncu Diane Keaton'un yaşamını yitirdiği duyuruldu. Kaliforniya'da 79 yaşında hayatını kaybeden Keaton'un ölüm sebebi ise açıklanmadı.
Diane Keaton, Amerikalı ünlü bir aktris, yapımcı ve yönetmendir. Keaton 5 Ocak 1946'da Los Angeles, Kaliforniya'da doğdu. Kariyeri boyunca özellikle Keaton'ın en çok bilinen rolü, 1977 yapımı 'Annie Hall' filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar kazanmasıdır.
Keaton, kariyerine 1970'lerin başında başladı ve özellikle 'The Godfather' (Baba) serisindeki Kay Adams rolüyle geniş kitlelerce tanındı.
Ayrıca Altın Küre ve BAFTA gibi önemli ödüller de kazanan Diane Keaton, sinema dünyasında saygın ve etkili bir figür olarak kabul ediliyor.
Son Dakika › Magazin › Diane Keaton 79 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?