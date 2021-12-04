Didem Soydan havuzun içinde uzandığı pozuyla gündem oldu

Arkadaşı Umut Eker'le Miami tatiline devam eden Didem Soydan, son paylaşımlarıyla olay yaratmaya devam ediyor. Son olarak bikinili halini takipçileriyle paylaşan ünlü model, bu kez havuz pozuyla hayran bıraktı.

HAVUZ İÇİNDE UZANDIĞI POZLARINI PAYLAŞTI

Sarı mayo giyen Soydan, havuz içinde uzandığı üç kareyi sosyal medya hesaplarından yayınladı. Soydan karelere, "Bugün modum" diye yazdı. Soydan, kareleriyle binlerce beğeni aldı.

PAYLAŞIMLARIYLA OLAY YARATIYOR

788 bin takipçisi olan Soydan, paylaşımlarıyla olay yaratıyor. Ünlü model, geçtiğimiz günlerde Miami'de pembe desenli bikinisiyle pozları paylaşmıştı. Fit fiziğiyle dikkat çeken mankenin paylaşımını gören modacı Gülşah Saraçoğlu ile "Oha yıkıl" yorumunu yaparak ne kadar beğendiğini gösterdi.