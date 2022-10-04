Dikkat Köpek Var... 'HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ'NDE SETE ÇIKTI!

Ödüllü eğitimli köpek 'Bal', gizli polis teşkilatı ve sürpriz karakterlerin suç örgütünün peşine düşme maceralarının anlatılacağı, sosyal sorumluluk, absürd komedi ve yeni nesil aksiyon dolu öğeleri içinde barındıran ' Dikkat Köpek Var', 'Hayvanları Koruma Günü' nde çekimlerine başladı.

Yapımcılığını Nussi Prodüksiyon'un üstlendiği, yönetmenliğini Ece İşbilen Dağ- Deniz Cem Dağ'ın yaptığı, senaryosunu Memet Güzelbeyoğlu ve Caner Yalçın'ın yazdığı 'Dikkat Köpek Var' filminde başrolleri;

Nusret Toplar, Onur Büyüktopçu, Güney Kılınç, Mutlu Güney, Dilara Ortagüz, Serli Alyanakyan, Buse Şen, Ülkü Toplar, Ergün Özfırıncı, Kayahan Akkoç, Behtan Merter, Caner Yılmaz, Emin Boztepe, Fatih Kocapehlivanlar, Rabia Toprak, Buket Akpunar, İlke Al ve ödüllü köpek 'Bal' paylaşıyorlar.

Filmin başrolü ve yapımcısı Nusret Toplar, sosyal farkındalıklara ve hayvan haklarına dikkat çektiği youtube 'Dikkat Köpek Var' dizisinin ardından dizinin film projesine evirilmesini ve 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde sete çıkış hikayesini şu sözleriyle dile getiriyor:

"Dizimiz bayağı tuttu.

Herkes devamını bekliyor. Biz de bir sürpriz olsun diye 2.sezon, dizi yerine film yapalım dedik.

1. Sezonda hayvanlarla ilgili "Satın alma sahiplen", "iyi davran" gibi özel konulara dokunduk. Sinema filminde ise iki konuyu daha işledik.

Bir tanesi de yasak ırk konusu, bizim gibi hayvanseverlere aslında 'yasak ırk' kelimesi biraz aykırı geliyor, sevmiyoruz, yasak ırk yoktur diye.

Onların tehlikeli olmadıklarını göstermek için de bu filmi yaptık.

Aynı anda absürd komedi. İnsanları güldürmek istiyoruz, bu yüzden devamı geldi. Biz özellikle 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde sete çıkmak istedik.

Bizim için çok önemli bir proje, hayvan haklarını daha çok kişiye duyurmak için bu güne denk getirdik.

Ama biliyorsunuz bizim için 365 gün hayvan koruma, hayvan hakları günüdür. Bu özel günde sete çıkmamız bizi ayrıca çok mutlu etti.

KONU:

Murat Kaya, İstanbul Emniyeti'nin gururu olarak gösterilen polislerden biridir. Tehlikeli bir görevi daha başarıyla tamamlar ve büyük bir mafya grubunu çökertir.

Bu operasyondaki başarısı sayesinde uluslararası ve gizli bir teşkilata atanır.

Bu sırada manevi babası olarak gördüğü, kariyerinde idolü olan Teoman, peşinde olduğu Gölge tarafından vurulur.

Gölge her şeyin sahtesini piyasaya süren ve bunun yanı sıra kendisine köpek ordusu kurmak isteyen biridir.

Murat, Teoman'ın yürüttüğü "Gölge" operasyonunu devralır. Devraldığı tek şey operasyon değil aynı zamanda Gölge'nin elinden kurtarılmış, teşkilatın göz bebeği ve Teoman'ın biricik köpeği Bal'dır.

Köpekler ile pek de iyi anlaşamayan Murat bu zorlu görevde Bal ile ilginç maceralara atılacaktır.

Bu serüvende yolu birçok insanla kesişecek, muzip ancak heyecanlı anlar yaşanacaktır.