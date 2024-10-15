Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti - Son Dakika
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Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti

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Haftalardır art arda yaşanan kadın cinayetleriyle yasa boğulan Türkiye, şimdi de Gebze'deki hayvan katliamıyla sarsıldı. Yaşanan vahşete ünlü isimlerden de art arda tepkiler gelirken İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak Tatlıses'te yaşananlara kayıtsız kalmadı.

15.10.2024 08:24  Güncelleme: 08:34
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Türkiye, son haftalarda kadın cinayetleriyle sarsılırken, Gebze'deki hayvan katliamı da toplumda büyük bir infiale yol açtı. Ünlü isimlerden gelen tepkiler artarken, İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak Tatlıses de yaşanan vahşete karşı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla isyan etti

Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti

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Son Dakika Magazin Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Osman Koca:
    valla ne yapsan aklanamazsın.köfteci yusuf gibi oldun:) 14 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    geç oldu reklamlar bitti 12 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    hayvanlar üzerinden bedava reklam iyiymiş valla suz hayvan sever falan değilsiniz 11 0 Yanıtla
  • Ayhan Özdemir:
    bu kimki haber niteliği taşıyor Milan citakmis haber yapmayın şunları 7 0 Yanıtla
  • Mert Karalı:
    Alın evinizde besleyin çocuklar parka çıkamıyor insanlar sokaklardan geçemiyor 6 0 Yanıtla
  • ÖZK TRN:
    seni kaale alan yok dilan 4 0 Yanıtla
  • GARİP DERVİŞ:
    sıra kendine gelecek diye korkuyor. alın şunu barınak a. 2 0 Yanıtla
  • Hakan Demir:
    Şu karaktersizide haber yapmayın. Kendinizi düşürmeyin 2 0 Yanıtla
  • Mustafa Demir:
    Şu hayvanlara sahip çıktıkları kadar insanlara sahip çıksalar dünya çok daha güzel bir yer olur aslı aslına nesli nesline çeker 1 0 Yanıtla
  • Murat Boz:
    Kim isyan etti 0 0 Yanıtla
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