Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti

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"Çok önemli verilere ulaştık, katillerin kim olduğu görülecek"

Süper Lig\'den bir transfer daha yapıyor

Türkiye, son haftalarda kadın cinayetleriyle sarsılırken, Gebze'deki hayvan katliamı da toplumda büyük bir infiale yol açtı. Ünlü isimlerden gelen tepkiler artarken, İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak Tatlıses de yaşanan vahşete karşı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla isyan etti