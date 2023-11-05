Dilan Polat'ın kara kutusu olarak görülen yardımcısı Şule aileye sahip çıktı: En zor anlarında da buradayım

Sosyal medyada lüks yaşamlarını sergileyen Dilan Polat ve eşi Engin Polat, haklarındaki kara para aklama soruşturması kapsamında İstanbul'da düzenlenen operasyon sonrası gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Polat'ın yardımcısı Şule ise ailenin yanında olduğunu duyuran bir video yayınladı. Videoda Polat çiftinin çocukları da vardı.

SESSZİLİĞİNİ BOZDU

Çiftin gözaltına alınmasının ardından gündeme evin "kara kutusu" olarak görülen Şule geldi. Olayların ilk zamanlarında evden aniden ayrılan ve 1 gün sonra "Evleniyorum" diyerek eve geri dönen Şule sessizliğini bozdu.

AİLENİN YANINDA OLDUĞUNU VURGULADI

Polat çiftinin tutuklanmasının ardından TikTok'tan paylaşım yapan Şule, çocukların ve ailenin yanında olduğunu vurguladı.

"ÇOCUKLARIN YANINDAYIM"

Milan'ı yanına alan Şule "Ya nasıl insanlarsınız ya siz. Allah'tan korkun. Hepinizi Allah'a havale ediyorum. İnşallah bulursunuz. Ben kimseyi bırakmadım. Her şeyi zamana bıraktım. Altınları, paraları verdiği zaman, mutlu huzurlu yaşadığım zaman bursaysam; en zor ağır günde de buradayım. Her şeyi zamana bıraktım, kendimi çocukların yanına bıraktım. Bunu unutmayın." dedi. Dilan Polat'ın çocukları Nida ve Milan'la ilgilendiği anları yayınlayan Şule "Nildam sizinleyim" dedi.