Sıla, Diyarbakır'da Halay Çekerek Hayranlarını Coşturdu - Son Dakika
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Sıla, Diyarbakır'da Halay Çekerek Hayranlarını Coşturdu

Başarılı şarkıcı Sıla Gençoğlu, yeni şarkısı Sek'in heyecanını yaşadığı Diyarbakır konserinde halay çekerek hayranlarını coşturdu. Sahneye siyah kıyafetiyle çıkan Sıla, Lorke ve Delalım şarkılarını söyleyerek kendine hayran bıraktı. Konser alanında halay çeken Sıla, sosyal medyanın gündemine oturdu.

27.04.2024 10:54  Güncelleme: 11:08
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Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı şarkıcı Sıla Gençoğlu, konser maratonuna devam ediyor. Yeni şarkısı Sek'in heyecanını yaşayan Sıla, dün Diyarbakır'da sahneye çıktı. Sıla, konserindeki halay performansıyla kendine hayran bıraktı.

Sahneye siyah kıyafetiyle çıkan ve başının yarısını şalla kapatan Sıla, peş peşe sevilen şarkılarını seslendirdi. Sıla bir ara Diyarbakır halkı için Lorke ve Delalım şarkılarını söyleyerek halay çekti. Sıla performansıyla kendine hayran bırakırken hayranlarını da konser alanında halay çekerek şarkıcıya eşlik etti. Başarılı sanatçının halay çektiği görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken sevenlerinden de tam not aldı.

Diyarbakır'da konser veren Sıla, halay performansıyla hayran bıraktı

Diyarbakır, Çekerek, Müzik, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sıla, Diyarbakır'da Halay Çekerek Hayranlarını Coşturdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sıla, Diyarbakır'da Halay Çekerek Hayranlarını Coşturdu - Son Dakika
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