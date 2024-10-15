Dizi Reyting Savaşında Haftanın Lideri Belli Oldu - Son Dakika
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Dizi Reyting Savaşında Haftanın Lideri Belli Oldu

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7-13 Ekim arasında yayınlanan dizilerin reyting savaşında en çok izlenenler belli oldu. Haftalardır zirvenin tek sahibi olan Kızılcık Şerbeti bu hafta birinciliği Bahar'a kaptırdı.

15.10.2024 11:34  Güncelleme: 11:42
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Office Türkiye, 7-13 Ekim tarihleri arasında prime time'da izleyiciyle buluşan yerli diziler arasında en yüksek reytingi elde eden yapımları sıraladı. Burak Sakar'ın derlediği 20+ABC1 reyting listesinin ilk sıraso şöyle

Dizi Reyting Savaşında Haftanın Lideri Belli Oldu

Listenin ilk sırasında, doktorluk mesleğini bırakıp ailesine adanmış bir kadının, karaciğer nakline ihtiyaç duyduğunda eşinin desteğini alamaması ve yeniden mesleğine dönüş hikayesini konu alan Bahar dizisi, bu hafta Kızılcık Şerbeti'nin tahtını salladı. 9,07 reyting oranına sahip dizi bu hafta en çok izlenen dizi oldu.

Dizi Reyting Savaşında Haftanın Lideri Belli Oldu

Seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alan ve zaman zaman tartışmaların odağında olan dizi Kızıl Goncalar toplumun çoğu kesimi tarafından ilgiyle takip ediliyor. 2. sezonuyla da yayın hayatına güzel bir giriş yapan dizi haftanın en çok izlenen yapımı oldu.

Dizi Reyting Savaşında Haftanın Lideri Belli Oldu

Sekiler bir ailenin kızı olan Doğa(Sıla Türkoğlu) ve muhafazakar bir ailenin oğlu olan Fatih'in (Doğukan Güngör) evlilikleriyle başlayan seküler ve muhafakazar aile çatışmasını konu alan dizi, çiftin aileleriyle yaşadığı olaylar döngüsünü konu ediniyor. 3. sezon boyunca her hafta en çok izlenilen yapım bu hafta zirveyi Bahar'a bıraktı.

Dizi Reyting Savaşında Haftanın Lideri Belli Oldu

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Son Dakika Magazin Dizi Reyting Savaşında Haftanın Lideri Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ferhat eser:
    Tlc dmax netflix varken asla Türk dizisi izlemiyorum yeşilcamın harika insanları olsaydı evet ama yeni nesil yapmacık hiç ilgimi çekmiyor süslüler boyalılar estekliler 8 7 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Ferhat sen bjk nin yenilgisini izle Dijitürk’ün varsa tabii :)) 3 1 Yanıtla
  • Ali :
    Brezilyayi gectik anhgd satayim. Icimiz disimiz Dizi oldu. 0 0 Yanıtla
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