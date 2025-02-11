Dizi setinden aşk doğdu: Selin Işık ve yönetmen Osman Kaya aşk yaşıyor - Son Dakika
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Dizi setinden aşk doğdu: Selin Işık ve yönetmen Osman Kaya aşk yaşıyor

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Yelda dizisinin oyuncusu Selin Işık, dizinin yönetmeni Osman Kaya ile aşk yaşamaya başladı. İkili, aşklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

11.02.2025 13:26  Güncelleme: 13:51
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Yelda dizisinin oyuncusu Selin Işık, dizinin yönetmeni Osman Kaya ile aşk yaşamaya başladı. Çift, çiçeği burnunda aşklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları kalpli paylaşımla duyurdu.

ÇEKİMLER BİTTİ, AŞK HABERİ GELDİ

Dikey dizi türündeki Yelda dizisinin birinci sezon çekimlerinin bittikten sonra setten dikkat çeken bir haber geldi. Dizinin yönetmeni olan Osman Kaya ve başrol oyuncusu Selin Işık aşk yaşamaya başladı.

Selin Işık, yeni aşkıyla el ele bir fotoğrafını sosyal medya hesabından kalp emojisiyle duyurdu. Osman Kaya da sevgilisinin paylaşımını alıntıladı. Çiftin sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıkan aşk, ünlü isimlerin sevenlerini de mutlu etti.

Dizi setinden aşk doğdu: Selin Işık ve yönetmen Osman Kaya aşk yaşıyor

Çiftin birlikteliğine çok sayıda yorum geldi.

Dizi setinden aşk doğdu: Selin Işık ve yönetmen Osman Kaya aşk yaşıyor

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Son Dakika Magazin Dizi setinden aşk doğdu: Selin Işık ve yönetmen Osman Kaya aşk yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Durmus Savas:
    ya Allah rızası için bu son dakika habermi ya. toplumu ilgilendiren bişimi. çok yazık 17 0 Yanıtla
  • Taner Kara:
    87 Milyonda tamda bunu merak ediyordu günlerce gözümüze uyku girmedi de BİZENE ARKADAŞ ÇOKMU ÖNEMLİ 8 0 Yanıtla
  • erkan zengin:
    para 5 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Dizi setinden aşk doğdu: Selin Işık ve yönetmen Osman Kaya aşk yaşıyor - Son Dakika
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